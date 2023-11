Dandadan: Anime-Serie zum Manga-Hit mit Trailer offiziell angekündigt!

Bereits seit mehreren Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte um eine Anime-Serie zum Manga-Hit „Dandadan“ im Internet. Wie sich herausgestellt hat, waren die Leaks durchaus zutreffend, denn heute wurde über eine offizielle Website eine Adaption der Reihe mit einem ersten Trailer angekündigt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Starten soll die Animationsserie übrigens schon 2024.

Eigenwilliger Mix aus Aliens, Geistern & Romcom

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die zwei Freunde Momo und Ken. Während sie an Geister glaubt, hält er diese für Hirngespinste. Dafür ist er felsenfest von der Existenz von Aliens überzeugt, was sie wiederum für Blödsinn hält. Aus diesem Grund treffen sie eine Vereinbarung: Sie brechen zu einer aberwitzigen Reise auf, in deren Verlauf sie die Zweifel des jeweils anderen restlos ausräumen wollen. Somit beginnt das Abenteuer ihres Lebens.

„Dandadan“ zeichnet sich insbesondere durch einen eigenwilligen Genre-Mix aus, denn die Manga-Reihe bietet nicht nur allerlei abgedrehte Action, sondern auch jede Menge (derbe) Comedy sowie überraschend einfühlsame Momente zwischen Momo und Ken.

Die kommende Anime-Serie entsteht im Studio Science SARU, die in den letzten Jahren unter anderem an einer Neuauflage von „Devilman Crybaby“ arbeiteten. Zudem steuerte die Firma zwei Kurzgeschichten für die 1. Staffel der Anthologie-Serie „Star Wars: Visionen“ bei. Fūga Yamashiro („Ride Your Wave“) bekleidet bei „Dandadan“ den Posten des Regisseurs. Hiroshi Seko („Attack on Titan“) überwacht die Produktion und steuert die Drehbücher bei.

Darüber hinaus zeichnet Kensuke Ushio („A Silent Voice“) für die Musik der Animationsserie verantwortlich. Naoyuki Onda („Psycho-Pass: The Movie“) übernimmt derweil das Charakterdesign, während sich Yoshimichi Kameda („Mob Psycho 100“) um die Designs der Aliens und übernatürlichen Kreaturen kümmert.

„Dandadan“ wurde von Zeichner und Autor Yukinobu Tatsu geschaffen. Die Manga-Reihe startete am 6. April 2021 in Shueishas Onlinemagazin Shonen Jump+, in dem auch andere bekannte Serien wie „Spy x Family“ ihre Premiere feierten. Bisher wurden 130 Kapitel veröffentlicht, von denen die ersten 93 in elf Sammelbänden erschienen sind. Laut aktuellem Stand (November 2023) befinden sich über 3,2 Millionen Bände im Umlauf. Des Weiteren sammelte die Serie auf Shonen Jump+ mehr als 360 Millionen Views. Hierzulande ist die Manga-Reihe bei Crunchyroll erhältlich.

Derzeit hat die kommende „Dandadan“-Anime-Serie noch keinen genauen Starttermin.

Dandadan Trailer:

Dandadan Key Visual:

Freut ihr euch auf die „Dandadan“-Anime-Serie?

