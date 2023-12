Hunter x Hunter: Neues Prügelspiel zum Anime-Hit auf dem Jump Fest ’24-Event angekündigt

An diesem Wochenende findet in Japan das Jump Festa ’24-Event statt, die Hausmesse des bekannten Shueisha-Verlags („One Piece“). Dort verkündet das Unternehmen bereits seit 1999 Neuigkeiten zu kommenden Projekten seiner erfolgreichen Marken. Neben Manga sowie Anime zählen hierzu ebenfalls Videospiele. Ein neues Prügelspiel wurde jüngst zum beliebten Anime-Hit „Hunter x Hunter“ im Rahmen des Events angekündigt, wie etwa Gamer berichtet.

Für das kommende Projekt tun sich das Multimedia-Unternehmen Bushiroad („BanG Dream!“) und das renommierte Entwicklerstudio Eighting zusammen. Letzteres arbeitete in den vergangenen Jahren an diversen hochkarätigen Fighting-Games mit. Hierzu zählen beispielsweise „Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds“ und „DNF Duel“.

Weitere Details sollen Anfang Januar 2024 folgen

Abseits der zuvor genannten Informationen hielten sich die Verantwortlichen allerdings noch mit Details zum kommenden „Hunter x Hunter“-Videospiel zurück. Dafür bestätigte Publisher Bushiroad, dass am 6. Januar 2024 im Rahmen einer Pressekonferenz mehr zum Projekt enthüllt werden soll. Fans der populären Manga- und Anime-Reihe müssen sich dementsprechend noch ein bisschen in Geduld üben.

Das von Yoshihiro Togashi („Yū Yū Hakusho) geschaffene Fantasy-Abenteuer „Hunter x Hunter“ startete am 16. März 1998 im Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Gon Freeks, der unbedingt zu einem Hunter werden will. Diese Menschen widmen sich oft dem Aufspüren mystischer Orte oder auch unbezahlbarer Objekte. Gon möchte indes vor allem seinen verschwundenen Vater finden.

Mit bisher rund 84 Millionen verkauften Bänden zählt „Hunter x Hunter“ zu den erfolgreichsten Manga-Reihen aller Zeiten. Aktuell umfasst der Titel 400 Kapitel, von denen bereits 390 in 37 Sammelbänden erschienen sind. Da Autor und Zeichner Yashihiro Togashi jedoch seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen leidet, musste die Veröffentlichung der Serie zwischenzeitlich immer wieder pausiert werden. Teilweise für mehrere Monate oder sogar Jahre.

Auf den Erfolg der Manga-Vorlage folgten im Laufe der Zeit zwei Anime-Serien, drei Anime-Filme sowie mehrere Anime-OVAs (Original Video Animation). Die jüngste Anime-Adaption des Shōnen-Hits entstand im renommierten Studio Madhouse („Death Note“) und lief von 2011 bis 2014 im japanischen TV. Darüber hinaus entstanden über die Jahre hinweg mehr als ein Dutzend Videospiele zum Fantasy-Abenteuer.

Hierzulande sind die TV-Serie und die Kinofilme zur Franchise beim Publisher KSM Anime erhältlich, während die Manga-Reihe im Carlsen-Verlag erscheint.

Das kommende „Hunter x Hunter“-Prügelspiel hat gegenwärtig noch keinen Release-Zeitraum. Außerdem ist noch unklar, für welche Plattformen das Fighting-Game erscheinen soll.

