Dragon Ball Sparking! Zero: Neues Budokai Tenkaichi-Spiel offiziell mit Trailer angekündigt

Dragon Ball Sparking! Zero:

Nachdem vor wenigen Monaten bereits ein neuer "Dragon Ball: Tenkaichi Budokai"-Titel enthüllt wurde, erfolgte letzte Nacht die offizielle Ankündigung. Mit "Dragon Ball: Sparking! Zero" dürfen sich Fans der Reihe auf einen neuen Anime-Prügler freuen.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Bereits vor mehreren Monaten bestätigte Bandai Namco die Entwicklung eines komplett neuen Teils der beliebten „Dragon Ball: Budokai Tenkaichi“-Spielereihe. Anschließend hielten sich die Verantwortlichen mit weiteren Informationen zurück, doch damit scheint nun Schluss zu sein. Im Rahmen der Game Awards 2023 kündigte Bandai Namco Entertainment offiziell „Dragon Ball: Sparking! Zero“ mit einem krachenden ersten Trailer an.

Zu sehen sind im rund einminütigen Video vor allem Son-Goku und Vegeta, die sich in ihren Super-Saiyajin Blue-Verwandlungen inmitten eines Canyons gegenseitig mit Angriffen eindecken. Vor allem ihre beiden Spezialangriffe, das Kamehame-ha und das Final Flash, schauen beeindruckend aus. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Erschüttere die Erde, zerbrich den Himmel

Doch nicht nur die zwei ewigen Rivalen sind im ersten „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Trailer in Aktion zu sehen. Auch ihre ewige Nemesis Freezer sowie der extrem mächtige Super-Saiyajin-Krieger Broly stürzen sich in einen bildgewaltigen Kampf. Am Ende des Videos sind darüber hinaus weitere bekannte Charaktere zu sehen, die sehr wahrscheinlich im fertigen Game als spielbare Figuren mit dabei sein werden. Hierzu zählen:

Bergamo

C17

C18

Future Trunks (Dragon Ball Z)

Future Trunks (Dragon Ball Super)

Jiren

Kuririn

Majin Boo

Mister Satan

Perfect Cell

Piccolo

Tenshinhan

Yamchu

Das kommende Prügelspiel entsteht beim Entwicklerstudio Spike Chunsoft („One Piece: Burning Blood“) und vereint, ausgehend vom Trailer, bekannte Charaktere aus dem Anime-Klassiker „Dragon Ball Z“ sowie „Dragon Ball Super“, der jüngsten Serien-Auskopplung der legendären Kult-Franchise. Publisher Bandai Namco verspricht den Fans, das bekannte Gameplay der „Budokai Tenkaichi“-Reihe mit „Sparking! Zero“ auf ein völlig neues Level bringen zu wollen.

Weitere Meldungen zu „Dragon Ball“:

Laut den Verantwortlichen erwarten uns im Anime-Prügler „rasante 3D-Hochgeschwindigkeitskämpfen, die der Anime- und Videospielserie treu bleiben, mit atemberaubender Grafik und authentischen Kampfmanövern wie Strahlenkollisionen, Sturmangriffen, Bewegungen, die zu schnell sind, als dass die Augen sie sehen könnten, und planetenzerstörenden ultimativen Angriffen.“

„Betreten Sie eine Arena, die auf jede Ihrer Aktionen reagiert. Wenn Sie sich verwandeln oder Ihre verheerendsten Angriffe entfesseln, sehen Sie, wie die Umgebung mit verblüffendem Realismus reagiert. Hinterlasse eine Spur der Zerstörung, während du nach Herzenslust kämpfst.“

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Release-Zeitraum ist gegenwärtig noch unbekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

Weitere Meldungen zu Dragon Ball: Sparking! Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren