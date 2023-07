Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Neues Fighting Game zum Anime-Hit mit Trailer angekündigt

Bandai Namco Entertainment hat mit „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ ein neues Fighting Game angekündigt. Wie der Titel bereits verrät, basiert dieser auf dem gleichnamigen Anime-Hit von Studio MAPPA („Attack on Titan: Final Season“). Den ersten Trailer zum kommenden Prügelspiel könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Es ist das erste Konsolenspiel der erfolgreichen Franchise, das von Byking Inc. („My Hero One’s Justice“) entwickelt wird.

Erstes Konsolenspiel wird ein actionreicher Brawler

Beschrieben wird der Titel als 2 vs. 2-Actionspiel, in dem sich Spieler und Spielerinnen somit einen Partner suchen müssen, um sich in krachenden Arenakämpfen zu beweisen. Euer Partner kann euren eigenen Spielstil idealerweise mit seinen Fähigkeiten ergänzen.

Bei diesen Kräften handelt es sich um sogenannte Fluchtechniken, auf deren Anwendung sich die Hauptcharaktere spezialisiert haben. Im ersten „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“-Trailer sind bereits Protagonist Yuji Itadori, seine Freunde Megumi Fushiguro und Nobara Kugisaki sowie ihr Lehrer Satoru Gojo in Aktion zu sehen.

Ihr Lehrer? Richtig gelesen, denn Yuji & Co. besuchen eine besondere Schule, in der sie im Kampf gegen gefährliche Flüche ausgebildet werden. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um Rachegeister, die von negativen Emotionen zehren. Jujuzisten wie unser Heldentrio nutzen verschiedene Fluchtechniken, um die Monster, die in verschiedene Gefahrenränge unterteilt werden, zu erledigen und zu versiegeln.

Jede Charakterkombination soll eigene und besonders verheerende Kombinationsattacken ermöglichen, was die Fluchtechniken der einzelnen Figuren zur Geltung bringen soll. Yuji verstärkt seine Schläge beispielsweise mit Fluchenergie, während Nobara diese in ihre Werkzeuge (Hammer & Nägel) fließen lässt.

Der Fokus von „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ dürfte somit voraussichtlich auf den 2 vs. 2-Arenakämpfen liegen, doch Bandai Namco Entertainment bestätigte ebenfalls, dass der Story-Modus nicht nur online, sondern auch offline im Singleplayer durchgespielt werden kann.

Produzentin Misaki Kai von Bandai Namco Entertainment gab in einer Pressemitteilung an (via Gematsu), die Anime-Serie sei mit ihrer „fesselnden Handlung und dem Fokus auf intensive Action“ wie dazu gemacht, um den Sprung in die Welt der Videospiele zu wagen. Das kommende Fighting Game soll dabei der Vorlage treu bleiben, um Spielerinnen sowie Spieler „mit in dieses fantastische Universum“ zu nehmen, damit sie die Story und Action selbst erfahren können.

Weitere Meldungen zu Anime-Games:

„Jujutsu Kaisen“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Gege Akutami, von der sich seit ihrem Start im März 2018 bereits über 80 Millionen Bände im Umlauf befinden. Darüber hinaus startete im Oktober 2020 eine 24 Episoden umfassende Anime-Serie, die auf dem Manga basiert und von Studio MAPPA („Vinland Saga Staffel 2“) produziert wurde. Hierzulande sind sowohl der Manga als auch der Anime bei Crunchyroll verfügbar.

„Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) in Entwicklung. In Japan werden die Versionen für PS4, Xbox One und den PC nur digital verfügbar sein, während die für PS5 und die Switch sowohl physisch als auch digital erhältlich sein werden.

Ob dies ebenfalls für den Release des Fightings Games im Westen gelten wird, ist noch unklar. Ein Veröffentlichungstermin ist gegenwärtig noch unbekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“?

Weitere Meldungen zu Jujutsu Kaisen: Cursed Clash.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren