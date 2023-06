Dragon Ball Z Kakarot: Leaker deutet dritten Season-Pass und Details zu DLC #6 an

Seit dem Release im Jahr 2020 wird das Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ mit neuen Inhalten unterstützt. Zuletzt wurde beispielsweise der „Chaos at the World Tournament“-DLC vorgestellt, der ein Bestandteil des zweiten Season-Pass ist.

Wie der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Insider „Hype“ berichtet, ist das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange mit den bisherigen Inhalten noch lange nicht erreicht. Stattdessen möchte „Hype“ in Erfahrung gebracht haben, dass Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von CyberConnect2 einen dritten Season-Pass zu „Dragon Ball Z: Kakarot“ planen.

Viele Details zu den möglichen Inhalten eines dritten Season-Pass konnte oder wollte „Hype“ nicht nennen und deutete lediglich Elemente aus „Dragon Ball GT“ und „Dragon Ball Super“ an.

Möglicherweise könnte die offizielle Ankündigung des dritten Season-Pass im Rahmen von Bandai Namco Entertainments Summer-Games-Showcase erfolgen, der am Wochenende stattfindet. Selbiges gilt für den sechsten DLC zu „Dragon Ball Z: Kakarot“, zu dem „Hype“ ein paar Worte verlor.

Wie der Leaker berichtet, wird der besagte DLC den Epilog von „Dragon Ball Z“ aufgreifen. Dies könnte darauf hindeuten, dass wir am 28. Kampfsport-Weltturnier teilnehmen und uns Oob, der Reinkarnation des mächtigen Majin Boo, stellen können. Weiter führte Hype aus, dass der sechste DLC aufgrund des überschaubaren Umfangs des „Dragon Ball Z“-Epilogs mit zusätzlichen Inhalten versehen werden soll. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ erschien im Januar 2020 zunächst für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Zu einem späteren Zeitpunkt folgten Umsetzungen für die Switch sowie die beiden Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zu den technischen Verbesserungen auf den aktuellen Konsolen gehören kürzere Ladezeiten, eine höhere Auflösung sowie eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

Wer das Rollenspiel für die PlayStation 4 oder die Xbox One erworben haben sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen Upgrades auf die jeweilige Current-Gen-Fassung unterziehen.

They’ll be adding a good amount of extra content since EoZ saga is pretty short.

— Hype (@DbsHype) June 28, 2023