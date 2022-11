Dragon Ball Z Kakarot: Bardock-DLC im offiziellen Gameplay-Trailer vorgestellt

Mit "Bardock: Alone Against Fate" erscheint in Kürze der nächste DLC zum Rollenspiel "Dragon Ball Z: Kakarot". Was in den Kämpfen spielerisch geboten wird, verrät euch der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer.

Im Zuge der diesjährigen Tokyo Game Show im September gab der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment bekannt, dass das Unternehmen „Dragon Ball Z: Kakarot“ noch lange nicht zu den Akten gelegt hat.

Stattdessen dürfen sich Anhänger des Rollenspiels im nächsten Jahr über verschiedene neue Inhalte freuen. Zu diesen gehört der „Bardock: Alone Against Fate“ genannte DLC, der laut offiziellen Angaben schon „bald“ erscheinen und euch in die Rolle von Son-Gokus Vater Bardock versetzen wird. Im DLC steht ihr unter anderem vor der Aufgabe, ausgewählte Schlachten, die Bardock für die Freezer-Armee schlagen musste, nachzuspielen.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verrät der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer zu „Bardock: Alone Against Fate“.

Kostenloses Upgrade für die PS5 in Arbeit

Zu den Besonderheiten der Download-Episode gehören Abstecher auf den Planeten Vegeta, die legendäre Heimatwelt der Saiyajin. Der „Bardock: Alone Against Fate“-DLC wird ein Bestandteil des zweiten Season-Pass sein, der 2023 erscheint und sich aus insgesamt drei Inhalten zusammensetzen wird.

Beim neuen DLC wird es im nächsten Jahr nicht bleiben. Stattdessen kündigte Bandai Namco Entertainment auf der Tokyo Game Show 2022 zudem ein Upgrade für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S an. Geboten werden eine verbesserte Grafik, spürbare reduzierte Ladezeiten oder eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde. Besitzer von „Dragon Ball Z: Kakarot“ können das Upgrade natürlich kostenlos herunterladen.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Das Current-Gen-Upgrade für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen folgt am 13. Januar 2023.

