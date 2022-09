Dragon Ball Z Kakarot: Bardock-DLC und Current-Gen-Versionen angekündigt

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 bestätigte Bandai Namco Entertainment heute neue Inhalte für „Dragon Ball Z: Kakarot“. Fans des Action-RPGs dürfen sich auf einen zweiten Season Pass freuen, der unter anderem eine DLC-Episode rund um Son-Gokus Vater Bardock beinhalten wird. Darüber hinaus bestätigte das japanische Unternehmen eine Current-Gen-Version des Spiels für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Kämpft als Bardock allein gegen das Schicksal

Der DLC wird auf dem Anime-TV-Special „Dragon Ball Z: Son-Gokus Vater“ basieren, das 1990 erstmals in Japan ausgestrahlt wurde. Zeitlich spielt die Geschichte zwölf Jahre vor dem Beginn von „Dragon Ball“. Im Mittelpunkt steht Saiyajin-Krieger Bardock, der als Teil eines Teams im Namen ihres Meisters Freezer Planeten erobert. Nach einem schicksalhaften Kampf wird Bardock jedoch von Visionen der Zukunft gequält, die ihm das Ende seines Volkes zu zeigen scheinen.

In „Dragon Ball Z: Kakarot – Bardock: Alone Against Fate“ sollen Spieler die Möglichkeit haben, mit Son-Gokus Vater verschiedene Schlachten zu erleben, die er als Teil der Freezer-Armee geschlagen hat. Darüber hinaus wird es neue Umgebungen auf dem Planeten Vegeta, der Heimatwelt der Saiyajin, zu erkunden geben.

Hierzu zählen unter anderem eine Siedlung und eine Basis von Freezers Streitkräften. Denkbar wäre, dass Spieler im Story-Zusatz außerdem noch weitere bekannte Charaktere treffen könnten, beispielsweise Bardocks Frau Gine, ihren ältesten Sohn Radditz oder auch einen noch jungen Prinz Vegeta.

Die neue DLC-Episode wird Bestand des irgendwann 2023 erscheinenden Season Pass 2 sein, der insgesamt aus drei Inhalten bestehen wird. Die übrigen beiden Zusatzinhalte sind allerdings, genauso wie ein genauer Veröffentlichungstermin, gegenwärtig noch unbekannt.

Dafür ist bereits sicher, dass „Dragon Ball Z: Kakarot“ eine technisch überarbeitete Current-Gen-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten wird. Diese beinhaltet diverse visuelle Verbesserungen, etwa detailliertere Umgebungen und 60 FPS.

Einen kleinen Vorgeschmack hierauf liefert ein kurzes Vergleichsvideo, das vom Dragon Ball Games-Twitter-Channel geteilt wurde und das ihr euch weiter unten ansehen könnt. Besitzer der PS4-/Xbox One-Versionen dürfen übrigens kostenlos auf die neuen Fassungen upgraden.

Der Season Pass 2 von „Dragon Ball Z: Kakarot“ und die Versionen für Current-Gen-Konsolen erscheinen 2023.

Freut ihr euch auf die neuen Inhalte für und Versionen von „Dragon Ball Z: Kakarot“?

