Dragon Ball – The Breakers: Umfangreicher Trailer stellt die Spielmechaniken vor

Der frisch angekündigte asymmetrische Multiplayertitel "Dragon Ball: The Breakers" hat ein weiteres umfangreiches Video erhalten, in dem uns die zuständigen Entwickler von Dimps die verschiedenen Spielmechaniken im Detail vorstellen.

Vor einigen Tagen überraschten Bandai Namco Entertainment und Dimps mit der Enthüllung des asymmetrischen Multiplayerspiels „Dragon Ball: The Breakers“. Im Stile des Genreprimus „Dead by Daylight“ werden die Spieler in die Rolle der Überlebenden oder des einzelnen Bösewichts schlüpfen. Bis zu sieben Spieler werden somit versuchen aus den Fängen von Cell, Buu oder Frieza zu entfliehen und die Superzeitmaschine zu erreichen.

Könnt ihr den Schurken entkommen?

Die Überlebenden können sich auf der Karte mit unterschiedlichsten Gegenständen und Waffen eindecken, um selbst zurückzuschlagen oder dem Bösewicht ein Schnippchen zu schlagen. Mit Enterhaken, Fahrzeugen und weiteren Mitteln kann man schnell Distanz zum Schurken aufbauen. Damit man einen besseren Eindruck von den spielerischen Gegebenheiten von „Dragon Ball: The Breakers“ erhält, haben die Verantwortlichen ein umfangreiches Video bereitgestellt, das die Spielmechaniken im Detail erläutert.

Damit bereitet man sich bereits auf die geschlossene Beta vor, die am 4. und 5. Dezember 2021 zu festgelegten Zeiten auf dem PC stattfinden wird. Wer die Chance auf eine Teilnahme haben möchte, sollte sich auf der offiziellen Seite registrieren. Folgende Zeiten wurden genannt:

4.Dezember 3 Uhr bis 7 Uhr 13 Uhr bis 17 Uhr 19 Uhr bis 23 Uhr

5. Dezember 3 Uhr bis 7 Uhr



„Dragon Ball: The Breakers“ befindet sich für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und eben den PC (via Steam) in Entwicklung und soll im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Aktuell sind keine Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S geplant. Sobald weitere Informationen zum Spiel enthüllt werden, lassen wir euch davon wissen.

Quelle: Gematsu

