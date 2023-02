Dragon Ball Z Kakarot: „Chaos at the World Tournament“-DLC mit Screenshots angekündigt

Bereits im vergangenen Monat deuteten Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von CyberConnect2 die bevorstehende Ankündigung eines neuen DLCs zu „Dragon Ball Z: Kakarot“ an.

Heute machte der japanische Publisher den neuen DLC offiziell und gab bekannt, dass dieser unter dem Namen „Chaos at the World Tournament“ veröffentlicht wird. Wie bereits spekuliert, drehen sich die Geschehnisse des kommenden DLCs um das 23. „World Martial Arts Tournament“, an dem die verschiedenen Charaktere von „Dragon Ball Z“ teilnehmen.

Mitmischen werden unter anderem Tenshinhan, Yamcha, Krillin, Chiaotzu, Yajirobe, Chi-Chi, Son-Goku oder Piccolo.

In der Manga- und Anime-Vorlage handelte es sich beim 23. „World Martial Arts Tournament“ um ein Turnier, in dem die Teilnehmer wenig Rücksicht auf ihre Umgebung nahmen und ihre Kräfte rigoros einsetzten. Die Folge war, dass das Stadion komplett zerstört wurde und nach den Kämpfen neu errichtet werden musste.

Einen konkreten Releasetermin spendierten die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment dem „Chaos at the World Tournament“-DLC bisher zwar nicht, veröffentlichten aber zumindest die ersten vier Screenshots, die ausgewählte Teilnehmer des Kampfsportturniers zeigen.

Der „Chaos at the World Tournament“-DLC ist ein Bestandteil der zweiten Season und kann von Inhabern des entsprechenden Season-Pass ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Auf den Konsolen der aktuellen Generation warten verschiedene technische Verbesserungen wie eine optimierte Grafik, massiv reduzierte Ladezeiten sowie eine Unterstützung der 4K-Auflösung und eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

