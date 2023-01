Dragon Ball Z Kakarot: Bardock-DLC zeigt sich im Launch Trailer + nächster DLC bestätigt

Lange dauert es nicht mehr bis der "Bardock: Alone Against Fate"-DLC zu "Dragon Ball Z: Kakarot" veröffentlicht wird. Die Wartezeit bis zum Release versüßt euch der jüngst veröffentlichte Launch Trailer.

"Dragon Ball Z: Kakarot - Bardock: Alone Against Fate" erscheint am 13. Januar 2023 unter anderem für PS4 & PS5.

Bereits letztes Jahr wurde mit „Bardock: Alone Against Fate“ ein neuer DLC zum Action-RPG „Dragon Ball Z: Kakarot“ angekündigt. Nun steht die Veröffentlichung der Erweiterung kurz bevor und passend dazu wurde nun der actionreiche Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie immer weiter unten ansehen könnt. Darüber hinaus wurde der nächste DLC offiziell bestätigt, zu dem kürzlich noch Gerüchte kursierten.

Bardock allein gegen DBZ-Schurke Freezer

Im Mittelpunkt des Videos steht natürlich Saiyajin-Krieger Bardock, der Vater unseres Protagonisten Son-Goku. 12 Jahre bevor sich sein Sohnemann gemeinsam mit Bulma erstmals auf die Suche nach den magischen Dragon Balls gemacht hat, kämpfte sein Vater einen verzweifelten Duell gegen den Tyrannen Freezer.

Abgesehen vom Kampf gegen Freezer im Weltall über Planet Vegeta sehen wir auch, wie Son-Gokus Vater einen Stützpunkt erkundet und gemeinsam mit seinen Mitstreitern gegen die Krieger eines fremden Planeten kämpfen. Zudem sind allerlei Ausschnitte aus verschiedenen Zwischensequenzen zu sehen.

Ganz am Ende des Launch Trailers zu „Bardock: Alone Against Fate“ bekommen wir des Weiteren einen kleinen Ausblick auf die nächste DLC-Erweiterung von „Dragon Ball Z: Kakarot“ gewährt. Dieses wird, wie es zuvor bereits diverse Gerüchte vermuten ließen, die Piccolo Jr.-Saga umfassen, die auch als 23. Tenkaichi Budokai-Saga bekannt ist.

Es ist der finale Handlungsstrang der ersten „Dragon Ball“-Anime-Serie und handelt vom großen Kampf zwischen Son-Goku und dem Nachkommen des Oberteufels Piccolo. Es ist das dritte Große Turnier der Kampfkünste, an dem Son-Goku und seine Freunde teilnehmen.

„Dragon Ball Z: Kakarot – Bardock: Alone Against Fate“ erscheint am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Am selben Tag erscheint zudem eine technisch überarbeitete Next-Gen-Version des Hauptspiels für aktuelle Konsolen.

Wann der „Piccolo Jr.“-DLC veröffentlicht werden wird, ist gegenwärtig noch unbekannt.

