Dragon Ball Z Kakarot: Behandelt der nächste DLC das originale Dragon Ball?

Mit „Bardock: Alone Against Fate“ erscheint in ein paar Tagen der neueste DLC zum Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“, in dem wir in die Rolle von Gokus Vater Bardock schlüpfen und verschiedene ikonische Schlachten der Serie schlagen.

Wie bereits vor einigen Wochen klar gestellt wurde, werden nach „Bardock: Alone Against Fate“ noch weitere DLCs folgen, die Bestandteil des zweiten Season-Passes von „Dragon Ball Z: Kakarot“ sind. Während sich die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment zu den gebotenen Inhalten nicht äußern wollten, möchte der Insider „Hype“ bereits mehr wissen und nannte unbestätigte Details zum nächsten DLC.

Wie der Insider berichtet, wird unser Weg dieses Mal in die Welt des originalen „Dragon Ball“ führen.

Genauer gesagt soll sich in der nächsten Download-Erweiterung alles um die 23. „Tenkaichi Budokai“-Arc drehen, in der ein Martial-Arts-Turnier stattfand, das im Duell zwischen Goku und Piccolo Junior gipfelte. Wie „Hype“ ausführt, wurden seine Informationen zum neuen DLC von „Dragon Ball Z: Kakarot“ von mehreren Quellen bestätigt. Eine Stellungnahme seitens Bandai Namco Entertainment steht allerdings noch aus.

Zunächst steht ohnehin erst einmal der Release von „Bardock: Alone Against Fate“ an, das am 13. Januar 2023 für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird. Am gleichen Tag erscheint übrigens die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Umsetzung von „Dragon Ball Z: Kakarot“, die technische Verbesserungen wie eine verbesserte Grafik oder die Unterstützung der 4K-Auflösung mit sich bringt.

Wer das Rollenspiel bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die Current-Gen-Portierung in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

