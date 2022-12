Dragon Ball Z Kakarot: Neuer Trailer zum Bardock-DLC zeigt den Kampf um den Planeten Vegeta

Mit "Bardock: Alone Against Fate" entsteht aktuell ein neuer DLC zum Rollenspiel "Dragon Ball Z: Kakarot". In einem frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer zeigen euch die Entwickler den Kampf um den Planeten Vegeta.

Wie Bandai Namco Entertainment im Sommer bekannt gab, hat das Unternehmen mit „Dragon Ball Z: Kakarot“ noch lange nicht abgeschlossen und plant für das Jahr 2023 neue Inhalte.

Darunter den „Bardock: Alone Against Fate“ genannten DLC, der im kommenden Jahr erscheinen und ein Bestandteil des zweiten Season-Pass sein wird. Wie sich dem Namen bereits entnehmen lässt, schlüpft ihr in die Rolle von Gokus Vater Bardock und schlagt in der Rolle des ikonischen Saiyajin diverse Schlachten.

Wie ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer zeigt, befindet sich unter den Kämpfen, die in „Bardock: Alone Against Fate“ thematisiert werden, auch die legendäre Schlacht um den Planeten Vegeta.

Rollenspiel erscheint für die aktuellen Konsolen

Ergänzend zum zweiten Season-Pass kündigte Bandai Namco Entertainment eine Umsetzung von „Dragon Ball Z: Kakarot“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S an. Wer das Rollenspiel bereits für die alten Konsolen PlayStation 4 oder Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die jeweilige Next-Gen-Version in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

Zu den gebotenen Verbesserungen auf der PlayStation 5 beziehungsweise den Xbox Series-Konsolen gehören eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde, spürbar reduzierte Ladezeiten oder eine aufgehübschte Grafik. Der Release der Current-Gen-Fassungen erfolgt am 13. Januar 2023.

Weitere Details zu den Inhalten, die im zweiten Season-Pass geboten werden, werden laut Bandai Namco Entertainment in den nächsten Monaten folgen.

