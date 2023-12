Blue Box: Erstes Teaser-Video zur heiß erwarteten Anime-Serie zum Manga-Hit veröffentlicht

Mit schöner Regelmäßigkeit bekommen erfolgreiche Manga-Reihen eine Anime-Adaption spendiert. Doch nur auf wenige dürften sich Fans vermutlich so freuen, wie auf die kommende Serie zu „Blue Box“. Immerhin mauserte sich dieser seit seinem Start zu einem der erfolgreichsten Romance-Manga der jüngeren Vergangenheit. Im Rahmen des Jump Festa ’24-Events enthüllten die Verantwortlichen heute endlich das erste Teaser-Video zur heiß erwarteten Anime-Serie.

Das Video enthüllt unter anderem, dass das renommierte Studio Telecom Animation Film („Detektiv Conan“) die Produktion der TV-Show übernehmen wird. Darüber hinaus ist UNLIMITED PRODUCE by TMS („The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse“) für die Planung der Produktion verantwortlich. Weiter unten im Artikel könnt ihr euch wie gewohnt das rund 54 Sekunden lange Teaser-Video zum Romance-Anime selbst anschauen.

Teaser Video enthüllt neue Blue Box-Castmitglieder

Vor rund vier Wochen wurde die Anime-Adaption von „Blue Box“ offiziell angekündigt. Passend dazu enthüllten die Verantwortlichen nicht nur ein erstes Key Visual, sondern auch die Sprecher der beiden Hauptfiguren. Im japanischen Original leiht Reina Ueda (Meninas McAllon in „Bleach: Thousand-Year Blood War“) Protagonistin Chinatsu Kano ihre Stimme. Hauptcharakter Taiki Inomata wird indes von Shōya Chiba (Kiyotaka Ayanokouji in „Classroom of the Elite“) gesprochen.

Während des Jump Festa ’24-Events, der Hausmesse des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“), wurde darüber hinaus Akari Kitō (Siluta Meletes in „Record of Grancrest War“) als Synchronstimme der Figur Hina Chono bestätigt. Weitere Details stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

Die von Autorin und Zeichnerin Kouji Miura geschaffene Manga-Reihe „Blue Box“ erscheint seit dem 12. April 2021 im Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags. Ihren Anfang nahm die Serie als One-shot (Kurzgeschichte), die schnell in der Gunst der Leser und Leserinnen steigen konnte. Im Mittelpunkt der Story steht Badminton-Spieler Taiki, der in seine ältere Mitschülerin und Basketballspielerin Chinatsu verliebt ist. Obwohl er sie zunächst nur aus der Ferne beobachtet, kommen sich beide im Laufe der Zeit näher. Ob ihre Liebe eine Chance haben wird?

Weitere Meldungen rund um Anime:

Bisher sind 129 Kapitel erschienen, von denen 117 bereits in 13 Sammelbänden veröffentlicht wurden. Derzeit befinden sich mehr als 2,5 Millionen Exemplare im Umlauf. Hierzulande ist die beliebte Romance-Geschichte seit Mai 2023 beim Carlsen-Verlag erhältlich.

Wann die „Blue Box“-Anime-Serie starten wird, ist aktuell noch unbekannt. Ebenfalls unklar ist, ob die Serie außerhalb Japans im Simulcast zu sehen sein wird.

Teaser-Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Key Visual:

Wie gefällt euch das erste Teaser-Video zu „Blue Box“ und freut ihr euch auf die kommende Romance-Anime-Serie?

Weitere Meldungen zu Anime, Blue Box.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren