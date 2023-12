Crunchyroll: Streaming-Anbieter kündigt Astro Note und vier weitere Anime-Simulcasts für 2024 an

Derzeit findet im brasilianischen São Paulo die Comic Con Experience 2023 (kurz CCXP) statt. Streaming-Anbieter Crunchyroll ist ebenfalls vor Ort und verkündete im Rahmen der Messe, das Unternehmen habe sich die Simulcast-Lizenzen an fünf neuen Anime-Serien für 2024 sichern können. Neben zwei Fortsetzungen zählt ebenfalls die neue Original-Show „Astro Note“ zu den bestätigten Titeln. Nachfolgend stellen wir euch die fünf Serien etwas genauer vor.

Crunchyroll-Anime Nr. 1: Astro Note

Start: April 2024

Takumi ist ein begnadeter Koch, allerdings steht er plötzlich doch ohne Job da. Auf der Suche nach einer neuen Anstellung stolpert er über das alte Gästehaus Astro-sou, in dem ihm eine Stelle angeboten wird. Der Haken an der Sache: Die Anstellung bekommt Takumi nur, wenn er dort auch einzieht. Obwohl er zunächst zögert, zieht ihn die schöne Hausdame Mira schnell in ihren Bann, weshalb er direkt zusagt. Doch Mira scheint ein Geheimnis zu haben.

Mit „Astro Note“ erwartet uns im April 2024 bei Crunchyroll ein Original-Anime, der im Studio Telecom Animation Film („Tower of God“) produziert wird. Die Regie übernimmt Haruki Kasugamori („Ein Drache auf Wohnungsjagd“) nach einem Drehbuch von Kimiko Ueno („Shin chan“). Eisaku Kubonouchi („Carole & Tuesday“) kümmert sich um die Charakterdesigns, während Kōhei Munemoto („I’m Quitting Heroing“) die Musik beisteuert.

Crunchyroll-Anime Nr. 2: Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside Staffel 2

Start: Januar 2024

Protagonist Red wurde mit immensen Kräften geboren. Deshalb schien es eigentlich offensichtlich, dass er sich über kurz oder lang einer Heldengruppe anschließen würde, um mit vereinten Kräften die Welt zu retten. Allerdings will ihn letztendlich kein Team aufnehmen, weshalb er einen Entschluss fasst: Er möchte aufs Land ziehen, dort eine Apotheke eröffnen und ein möglichst einfaches, ruhiges Leben führen. Doch wird ihm das gelingen?

Die 2. Staffel von „Banished from the Hero’s Party“ entsteht erneut im Studio Flad („The Little Lies We All Tell“). Den Posten des Regisseurs bekleidet Satoshi Takafuji („My Hero Academia“ Season 2), der Unterstützung von Makoto Hoshino („The Tale of Outcasts“) als Chief Director erhält. Megumi Shimizu („King’s Raid: Successors of the Will“) kümmert sich indes um die Serienkomposition, während Yukari Hashimoto („Toradora!“) den Soundtrack beisteuert.

Crunchyroll-Anime Nr. 3: Doctor Elise

Start: Januar 2024

Jihyun ist eine angesehene Meisterchirurgin, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, möglichst vielen Menschen zu helfen. In ihrem vorherigen Leben hat sie Dinge getan, auf die sie nicht stolz ist und für die sie Buße tun möchte. Nach einem schicksalhaften Ereignis muss sie zu ihrem Entsetzen jedoch feststellen, dass sie in ihrem ersten Leben aufwacht und zwar als überhebliches Mädchen Elise de Clarence, die ihr eigenes Ende heraufbeschworen hatte.

Der Isekai-Anime „Doctor Elise“ entsteht im Studio Hama Film („By the Grace of the Gods“) unter der Leitung von Regisseurin Kumiko Habara („I’m Standing on 1,000,000 Lives“) nach einem Drehbuch von Hitomi Mieno („Die rothaarige Schneeprinzessin“). Yuuko Watanabe („Detektiv Conan“) zeichnet derweil für das Charakterdesign der TV-Serie verantwortlich.

Crunchyroll-Anime Nr. 4: TSUKIMICHI: Moonlit Fantasy Staffel 2

Start: Januar 2024

Makoto und seinen Freunden ist es tatsächlich gelungen, die Dämonenarmee zumindest vorerst zurückzuschlagen. Nach seinem temporären Sieg setzt unser Protagonist seine Reise fort, um weitere Ausgestoßene zu finden, die sich seiner Gruppe anschließen möchten. Doch werden er und sein Team dem kommenden Sturm tatsächlich erfolgreich trotzen können?

Auch das Fantasy-Abenteuer „TSUKIMICHI: Moonlit Fantasy“ aus dem Hause J.C.Staff („Sing a Bit of Harmony“) geht im Januar 2024 auf Crunchyroll in eine neue Runde und das direkt mit zwei Cours! Fans dürfen sich also auf neue Episoden freuen, die unter der Regie von Shinji Ishihira („Fairy Tail“) und über sechs Monate hinweg ausgestrahlt werden. Kenta Ihara („Mieruko-chan“) und Yukie Suzuki („Pokémon“) steuern die Serienkomposition und das Charakterdesign bei.

Crunchyroll-Anime Nr. 5 Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord

Start: 9. Januar 2024

Eigentlich sehnt sich die introvertierte College-Studentin und leidenschaftliche Gamerin nach einem ruhigen Leben. Eines Tages muss sie jedoch erkennen, dass daraus nichts werden soll: Sie findet sich nämlich plötzlich im Körper von Yumiella Dolkness wieder, einem Charakter aus einem Otome-Game. Statt in der Rolle der Bösewichtin aufzugehen, versteckt sie ihre riesigen Kräfte – doch ihre Gamer-Instinkte kommen immer wieder durch und so erreicht sie Level 99.

Der kommende Isekai-Anime „Villainess Level 99“ entsteht im Studio Jumondo („Tränke sind mein Lebenselixier!“) unter der Regie von Minoru Yamaoka (Episode Director bei „Bleach“). Die Serienkomposition stammt derweil von Fumihiko Shimo („The Prince of Tennis“), während sowohl Hitomi Kaiho („Yu-Gi-Oh! 5D’s) als auch Lo-Ho Kim („Little Witch Academia“) für die Charakterdesigns verantwortlich zeichnen.

Freut ihr euch auf die neuen Anime-Serien, die Crunchyroll auf der Comic Con Experience 2023 angekündigt hat?

