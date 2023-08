Crunchyroll: Chainsaw Man, Spy x Family und weitere Anime-Hits jetzt kostenlos verfügbar

Im Laufe der Jahre hat Crunchyroll einen gewaltigen Katalog an Anime-Serien und -Filmen angesammelt, unter denen sich auch diverse hochkarätige Titel wie „One Piece“, „Naruto Shippuden“ oder „Jujutsu Kaisen“ befinden. Nun gab der Streaming-Anbieter bekannt, dass ab sofort insgesamt komplette Staffel von 17 Anime-Hits kostenlos verfügbar sind. Ihr könnt die Episoden dieser Serien somit jetzt anschauen, ohne ein Premium-Abo abschließen zu müssen.

Bluelock, Chainsaw Man, Spy x Family & mehr erweitern Gratisauswahl

Unter den Titeln, welche von nun an die Gratisauswahl erweitern, befinden sich verschiedene Highlights der vergangenen Anime-Seasons. Unter anderem dürfen sich Fans auf Hochkaräter wie die Fußball-Show „Bluelock“, das düstere Fantasy-Abenteuer „Chainsaw Man“ und den familienfreundlichen Megahit „Spy x Family“ freuen.

Zu den weiteren neuen Anime-Serien, die ihr von nun an kostenlos bei Crunchyroll gratis anschauen dürft, zählen darüber hinaus das Mecha-Drama „Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury“, der Slice of Life-Hit „Bocchi the Rock!“ und die Actionserie „Lycoris Recoil“.

Hier die komplette Übersicht:

Beast Tamer (Originalton mit Untertiteln: Episode 1-13)

Bluelock (OmU: Episode 1-24; Deutsche Synchronisation: Episode 1-3)

Bocchi the Rock! (OmU: Episode 1-12)

Bungo Stray Dogs (OmU: Episode 1-12)

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill (OmU: Episode 1-12)

Chainsaw Man (OmU: Episode 1-12; Dt. Synchro: Episode 1-3)

The Daily Life of the Immortal King (OmU: Episode 1-15)

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro (OmU: Episode 1-12; Dt. Synchro: 1-3)

Golden Kamuy (OmU: Episode 1-25; Dt. Synchro: Episode 1-3)

Lycoris Recoil (OmU: Episode 1-12; Dt. Synchro: Episode 1-3)

Mobile Suit Gundam: The Witch of Mercury (OmU: Episode 0-12)

My Dress-up Darling (OmU: Episode 1-12; Dt. Synchro: Episode 1-3)

Ranking of Kings (OmU: Episode 1-23; Dt. Synchro: Episode 1-3)

The Reincarnation Of The Strongest Exorcist In Another World (OmU: Episode 1-13)

Spy x Family (OmU: Episode 1-25; Dt. Synchro: Episode 1-3)

Vinland Saga (OmU: Episode 1-24)

Yona of the Dawn (OmU: Episode 1-24)

Bei den meisten dieser Anime-Hits könnt ihr genauer fortan jeweils die komplette 1. Staffel im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln anschauen. Bei den Serien, bei denen ebenfalls eine deutsche Synchronisation verfügbar ist, könnt ihr teilweise auch die ersten Folgen mit einer deutschen Tonspur anschauen.

Wenn ihr diese Gratistitel bei Crunchyroll ansehen möchtet, enthalten diese dafür kleinere Werbeunterbrechungen.

