PS Plus Premium: Mehrere Crunchyroll-Serien verfügbar, aber mit Einschränkungen

Sony bringt einige Inhalte von Crunchyroll in die Bibliothek von PS Plus Premium. Sie sind fortan ein Teil von Sony Pictures Core.

Sony hat am gestrigen Abend die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt und beinahe beiläufig erwähnt, dass Mitglieder der höchsten Stufe ab sofort ohne Zusatzkosten einige Inhalte von Crunchyroll erleben können.

So sind “ausgewählte Serien von Crunchyroll” über die Premium-Mitgliedschaft streambar. Der Zugriff erfolgt über Sony Pictures Core, das seit 2023 ein Teil dieser Stufe ist und einen Zugriff auf eine Auswahl von Filmen und Serien bietet. Eine weitere Serie folgt im April.

Nicht alle Staffeln verfügbar

In allen Fällen gilt, dass nicht das komplette Staffelangebot zur Verfügung steht, sondern Sony die Auswahl begrenzt, was wohl zu neuen Crunchyroll-Mitgliedschaften führen soll. Zu den bereits verfügbaren Animes gehören:

Eine Staffel:

To Your Eternity

Welcome to Demon School! Iruma-kun

86 EIGHTY-SIX

Zwei Staffeln:

Log Horizon

The Rising of the Shield Hero

Die Anime-Serien finden PlayStation-Nutzer ab der PS-Plus-Premium-Stufe in der Bibliothek der App von Sony Pictures Core.

Erste Staffel von My Hero Academia ab April

Die Anime-Neuzugänge für PS Plus Premium wurden in einem Blogeintrag angekündigt, in dem Sony ebenfalls auf “My Hero Academia” hinweist. Die erste Staffel wird ab dem 1. April 2024 über Sony Pictures Core zur Verfügung stehen.

Somit handelt es sich praktisch auch hier nur um ein Schnupperangebot. Denn die Anime-Serie nähert sich der siebten Staffel, die am 4. Mai 2024 starten soll.

Die siebte Staffel von „My Hero Academia“ wurde im Studio BONES unter der Regie von Naomi Nakayama produziert. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Yosuke Kuroda, während Yoshihiko Umakoshi und Hitomi Odashima für die Charakterdesigns verantwortlich sind. Die musikalischen Klänge erschuf Yuki Hayashi.

Einen Trailer zur Fortsetzung können sich Anime-Fans nachfolgend anschauen:

Weitere Anime-Serien geplant?

Sony gab nicht bekannt, ob weitere Serien folgen werden. Das wird vermutlich von der Nutzung und einem möglichen Zuwachs an Crunchyroll-Abos abhängen. Die Premium-Mitgliedschaft beginnt bei 6,99 Euro pro Monat. Für 99,99 Euro gibt es ein Jahr lang die Mega-Fan-Mitgliedschaft.

Da Sony das Ziel verfolgt, die Auswahl an Inhalten bei Sony Pictures Core regelmäßig zu erweitern und auszutauschen, könnten auch Inhalte von Crunchyroll in eine Art Rotation aufgenommen werden.

Weitere Meldungen zu Animes:

Viele PS Plus Premium-Nutzer dürften hingegen auf eine andere Ankündigung warten. Unsere im Februar gestartete Umfrage mit mehr als 3.000 Stimmen ergab, dass kaum ein Interesse an Sony Pictures Core, Spieltestversionen und am Klassikerkatalog besteht. Eine Komplettaufnahme von Crunchyroll in die Premium-Mitgliedschaft hingegen wurde in der Vergangenheit mehrfach gewünscht.

Würde Crunchyroll Premium das PS Plus-Abo aus eurer Sicht interessanter machen oder interessieren euch Animes gar nicht?

Was haltet ihr von einer vollen Crunchyroll-Aufnahme in PS Plus Premium? Verschwendete Ressourcen. Brauche ich nicht.

Sofort her damit und nehmt mein Geld!

Ich würde gelegentlich reinschauen, aber ist für mich keine Notwendigkeit. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Verschwendete Ressourcen. Brauche ich nicht. 45%, 5 Stimmen 5 Stimmen 45% 5 Stimmen - 45% aller Stimmen

Sofort her damit und nehmt mein Geld! 27%, 3 Stimmen 3 Stimmen 27% 3 Stimmen - 27% aller Stimmen

Ich würde gelegentlich reinschauen, aber ist für mich keine Notwendigkeit. 27%, 3 Stimmen 3 Stimmen 27% 3 Stimmen - 27% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 11 Umfragen-Archiv × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Verschwendete Ressourcen. Brauche ich nicht.

Sofort her damit und nehmt mein Geld!

Ich würde gelegentlich reinschauen, aber ist für mich keine Notwendigkeit. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Das dreistufige PS Plus-Programm startete 2022 und setzt sich aus Essential, Extra und Premium zusammen. Sie enthalten mehrere Bibliotheken mit Spielen. Die Essential-Games für März stehen bereits zum Download bereit. Die Ankündigung für Extra und Premium folgte gestern.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, crunchyroll.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren