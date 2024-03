PS Plus Extra/Premium: Für PS4 und PS5 – Die Neuzugänge für den März 2024 enthüllt

In der kommenden Woche werden die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium mit einem Schwung frischer Spiele erweitert. Die heutige Ankündigung verrät uns, auf welche Neuzugänge wir uns freuen dürfen.

Nach der Freischaltung der Essential-Neuzugänge in der letzten Woche ging es heute mit der Enthüllung weiterer neuer PlayStation Plus-Titel für den März 2024 weiter.

So stellten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment am frühen Abend die neuen Titel für die PS Plus-Stufen Extra beziehungsweise Premium vor. Wie gehabt werden im Rahmen der Neuzugänge sowohl die PS4 als auch die PS5 berücksichtigt. Freuen dürfen wir uns beispielsweise auf „NBA 2K24“, „Marvel’s Midnight Suns“ oder das Remake zu „Resident Evil 3“.

Sollte euch hingegen der Sinn nach Klassikern stehen, kommt ihr bei „Jak and Daxter The Lost Frontier“ oder „Gods Eater Burst“ auf eure Kosten.

Anbei die Übersicht über die Extra- und Premium-Neuzugänge im März 2024.

PlayStation Plus Extra

NBA 2K24: Kobe Bryant Edition (PS4, PS5)

Marvel’s Midnight Suns (PS4, PS5)

Resident Evil 3 (PS4, PS5)

LEGO DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillars: Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4, PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)

PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter The Lost Frontier (PS4, PS5)

Cool Boarders (PS4, PS5)

Gods Eater Burst (PS4, PS5)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R (PS4, PS5)

Wie gehabt könnt ihr die heute angekündigten Neuzugänge nicht sofort herunterladen und spielen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung stets am folgenden Dienstag. Im aktuellen Fall wäre dies der 19. März 2024.

Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, die Titel zu beenden, die am gleichen Tag aus PS Plus Extra und Premium entfernt werden. Darunter „Code Vein“, „Ghostwire: Tokyo“, „Tchia“, „Outer Wilds“ oder „Haven“.

Weiter geht es für PlayStation Plus-Abonnenten traditionell am Ende des Monats. Am letzten Mittwoch eines Monats und somit am 27. März 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit erfolgt die offizielle Ankündigung der PS Plus Essential-Titel für den nächsten Monat. Diese wiederum werden am ersten Dienstag des neues Monats freigeschaltet: Dem 2. April 2024.

Die April-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium wiederum werden am Mittwoch, den 10. April 2024 vorgestellt. Die Freischaltung erfolgt am 16. April 2024.

In unserem ausführlichen Special verraten wir euch, was es mit den drei PlayStation Plus-Stufen Essential, Extra sowie Premium auf sich hat und liefern euch Details zu den Preisen, den Inhalten und mehr.

