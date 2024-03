PS Plus Essential: März-Spiele für PS4 und PS5 zum Download bereit

Sony hat die PS Plus Essential-Spiele für März 2024 freigeschaltet. Abonnenten können somit beginnen, die Neuzugänge des aktuellen Monats ohne Zusatzkosten auf ihre PS4 oder PS5 zu laden oder die Games zunächst in die persönliche PSN-Bibliothek zu packen.

Drei Spiele und eine Erweiterung kamen hinzu. Dazu gehört mit “Sifu” ein Spiel, an dem Abonnenten laut unserer Umfrage besonders interessiert sind. Mit “F1 23” findet wiederum ein Titel in die Bibliothek, der erst Mitte 2023 auf den Markt kam.

PS Plus Essential im März 2024

Nachfolgend sind die Neuzugänge der niedrigsten PS Plus-Stufe aufgelistet. Doch auch Abonnenten von Extra und Premium profitieren davon.

Sifu – PS4, PS5

Veröffentlicht am 3. Mai 2021

Metascore: 81

User-Score: 8.1

Score im PS Store: 4.31

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

F1 23 – PS4, PS5

Veröffentlicht am 16. Juni 2023

Metascore: 82

User-Score: 6.2

Score im PS Store: 4,21

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Hello Neighbor 2 – PS4, PS5

Veröffentlicht am 6. Dezember 2022

Metascore: 59

User-Score: 4.7

Score im PS Store: 4.19

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Destiny 2: Die Hexenkönigin – PS4, PS5

Veröffentlicht am 22. Februar 2022

Metascore: 86

User-Score: 8.0

Score im PS Store: 4,33

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Sobald die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe in die persönliche Bibliothek aufgenommen wurden, verweilen sie dort langfristig. Werden sie nicht rechtzeitig in Anspruch genommen, verfällt der “Gratis”-Zugriff mit der Einführung der Essential-Spiele für April 2024.

So geht es mit PS Plus im März weiter

Die Essential-Neuzugänge für März 2024 stellen nur den Einstieg dar und werden im weiteren Verlauf des Monats mit den Spielen für die Stufen Extra und Premium ergänzt.

Die Termine sind quasi in Stein gemeißelt, da Sony an einem bestimmten System festhält. Essential-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den darauffolgenden zwei Wochen geht es mit PS Plus Extra und Premium weiter.

Voraussichtliche Termine für Extra und Premium:

Extra/Premium-Ankündigung: 13. März 2024

Extra/Premium-Freischaltung: 19. März 2024

Am Freischalttag der PS Plus-Neuzugänge für Extra und Premium fallen Spiele aus den Bibliotheken. Unsere nachfolgende Zusammenfassung verrät, welche Games es trifft:

PlayStation Plus im April 2024

Ebenfalls lassen sich die Termine für PS Plus im April 2024 vorhersagen. Hier sollten Abonnenten an den folgenden Tagen die Augen offenhalten.

PS Plus Essential:

Ankündigung am 27. März 2024

Freischaltung am 2. April 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 10. April 2024

Freischaltung am 16. April 2024

An allen vier Tagen wird PLAY3.DE über die Freischaltungen und Veröffentlichungen der Neuzugänge berichten.

AUCH INTERESSANT:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Sony-Dienst, der sich aus drei Stufen zusammensetzt und entsprechend einen unterschiedlichen Funktionsumfang aufweist. Eine umfangreiche Übersicht über PS Plus Essential, Extra und Premium samt Preisgestaltung hält unser Special bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren