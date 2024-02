Sonntags-Umfrage: Wie zufrieden seid ihr mit PS Plus Essential, Extra und Premium?

PLAY3.DE möchte am heutigen Sonntag von euch wissen: Seid ihr mit eurem PS-Plus-Abo zufrieden? Verratet es uns in den Kommentaren und nehmt an der Umfrage teil.

Im Juni 2022 startete Sony den neuen, dreistufigen Abonnementdienst. Seitdem sind PS Plus und PS Now eins. Und seitdem dürft ihr selbst wählen, wie umfangreich das Abo ausfallen soll. Doch seid ihr damit auch wirklich happy? Das möchten wir von euch in der heutigen Sonntags-Umfrage wissen.

Zunächst einmal eine Frage an alle Abonnenten: Auf welche Stufe fiel eure Wahl?

Welche PS Plus-Stufe habt ihr abonniert? PS Plus Essential

PS Plus Premium

PS Plus Extra Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. PS Plus Essential 43%, 111 votes 111 votes 43% 111 votes - 43% of all votes

PS Plus Premium 30%, 77 votes 77 votes 30% 77 votes - 30% of all votes

PS Plus Extra 27%, 71 vote 71 vote 27% 71 vote - 27% of all votes Abstimmungen insgesamt: 259 Umfragen-Archiv × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. PS Plus Essential

PS Plus Premium

PS Plus Extra × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

PS Plus Essential für das Wichtigste

Mit Stufe eins ist alles beim Alten geblieben. Wie beim vorherigen Plus-Abo kommt ihr hierdurch in den Genuss der Multiplayer-Nutzung, des Cloud-Speichers und der drei monatlichen Spiele. Zudem profitiert ihr von exklusiven Rabatten, exklusiven Inhalten, der Share-Play-Funktion und der Spielhilfe.

Für diese Funktionen zahlt ihr:

71,99 Euro im Jahr

24,99 Euro für drei Monate

8,99 Euro pro Monat

Gerade bei den monatlichen Spielen gehen eure Meinungen stets auseinander. Die einen sind zufrieden, die anderen hätten sich bessere Titel erhofft. Einige fühlen sich von den Lineups so selten angesprochen, dass sie sogar zugunsten einer günstigeren Core-Mitgliedschaft auf „Gratis-Spiele“ verzichten würden.

Angesichts der vergangenen Preiserhöhung sind die Erwartungen nicht gesunken. Auch deshalb haben wir die letzten Monate immer wieder negatives Feedback von euch gehört.

Daher unsere Frage: Wie zufrieden seid ihr mit Essential – insbesondere mit den monatlichen Games?

PS Plus Extra mit reichlich Gaming-Futter

Neben den Essential-Vorteilen haben Abonnenten Zugriff auf einen Katalog mit hunderten von PlayStation-Spielen. Jeden Monat gibt es ein paar Neuzugänge, während auf der anderen Seite mehrere Titel verschwinden. Ihr habt also nur begrenzt Zeit, die gewünschten Spiele durchzuspielen.

Zusätzlich bekommt ihr den Katalog Ubisoft+ Classics. Wer Bock auf „Assassin’s Creed“ oder „Far Cry“ hat, dürfte hiermit glücklich sein. Generell haben Vielspieler mit dem Extra-Abo mehr als genug zum Spielen, doch stimmt die Qualität? Ähnlich wie bei den Essential-Titeln scheiden sich hier die Geister.

Die Preise lauten folgendermaßen:

125,99 Euro im Jahr

39,99 Euro für drei Monate

13,99 Euro pro Monat

Wünscht ihr euch mehr vom PS Extra-Katalog oder geht das gelieferte Angebot in Ordnung?

PS Plus Premium für den maximalen Umfang

Wer mit Essential und Extra noch nicht genug hat, bekommt mit Premium weitere nützliche Inhalte geliefert. Dazu zählen der Klassiker-Katalog für Nostalgiker, mehrstündige Testversionen und das Cloud-Streaming aus dem einstigen PS Now. Im letzten Oktober kam noch eine Filmsammlung von Sony Pictures Core dazu.

Gerade mit den Klassikern waren viele von euch oft unzufrieden. Kritisiert wird außerdem die Tatsache, dass die Spieltestversionen nicht für jeden verfügbar sind. Unter dem Strich hat Premium jedoch eine ganze Menge zu bieten, womit sich der Spieler unzählige Stunden vergnügen kann.

Für das volle Programm müsst ihr diese Beträge zahlen:

151,99 Euro im Jahr

49,99 Euro für drei Monate

16,99 Euro pro Monat

Was haltet ihr vom PS Plus Premium-Angebot? Seid ihr damit happy oder müsste Sony hier noch nachbessern?

Egal, welche Stufe ihr abonniert habt oder ob ihr völlig auf das Abo verzichtet: Schreibt uns in die Kommentare, was ihr vom PlayStation-Plus-Abo haltet. Verratet uns, was euch gefällt, was euch nicht zusagt und wo noch Verbesserungspotenzial besteht.

Und zum Schluss noch eine weitere Frage (Mehrfachauswahl möglich):

Welche Bestandteile von PS Plus interessieren euch am meisten? Monatliche Spiele

Online-Multiplayer

Cloud-Speicher

Spielekatalog

Exklusive Rabatte

Klassikerkatalog

Exklusive Inhalte

Testversionen von Spielen

Cloud-Streaming

Ubisoft+ Classics

Share Play

Spielhilfe

Bibliothek bei Sony Pictures Core Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Monatliche Spiele 26%, 152 votes 152 votes 26% 152 votes - 26% of all votes

Online-Multiplayer 19%, 112 votes 112 votes 19% 112 votes - 19% of all votes

Cloud-Speicher 14%, 84 votes 84 votes 14% 84 votes - 14% of all votes

Spielekatalog 14%, 79 votes 79 votes 14% 79 votes - 14% of all votes

Exklusive Rabatte 10%, 57 votes 57 votes 10% 57 votes - 10% of all votes

Klassikerkatalog 4%, 24 votes 24 votes 4% 24 votes - 4% of all votes

Exklusive Inhalte 4%, 22 votes 22 votes 4% 22 votes - 4% of all votes

Testversionen von Spielen 2%, 14 votes 14 votes 2% 14 votes - 2% of all votes

Cloud-Streaming 2%, 14 votes 14 votes 2% 14 votes - 2% of all votes

Ubisoft+ Classics 2%, 12 votes 12 votes 2% 12 votes - 2% of all votes

Share Play 1%, 7 votes 7 votes 1% 7 votes - 1% of all votes

Spielhilfe 1%, 3 votes 3 votes 1% 3 votes - 1% of all votes

Bibliothek bei Sony Pictures Core 0%, 1 vote 1 vote 1 vote - 0% of all votes Abstimmungen insgesamt: 581 Voters: 202 Umfragen-Archiv × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Monatliche Spiele

Online-Multiplayer

Cloud-Speicher

Spielekatalog

Exklusive Rabatte

Klassikerkatalog

Exklusive Inhalte

Testversionen von Spielen

Cloud-Streaming

Ubisoft+ Classics

Share Play

Spielhilfe

Bibliothek bei Sony Pictures Core × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren