PS Plus Extra/Premium: Für PS4 und PS5 – Das sind die Neuzugänge im Februar 2024

Auch in diesem Monat werden die Software-Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium durch neue Titel erweitert. Die offizielle Ankündigung durch Sony Interactive Entertainment verrät, welche Neuzugänge im Februar 2024 warten.

Auch in diesem Monat finden natürlich neue Spiele den Weg in die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Premium.

Auf welche Neuzugänge wir uns in diesem Monat im Detail freuen dürfen, verrät die offizielle Enthüllung des Februar 2024-Line-Ups durch Sony Interactive Entertainment. Zum einen werden wir mit einem Schwung frischer PS4- und PS5-Titel bedacht, die von Abonnenten der jeweiligen Stufe ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Hinzukommen diverse ausgewählte Klassiker. Zu den Highlights in diesem Monat dürften sicherlich „Need for Speed: Unbound“, „Tales of Arise“ und „Assassin’s Creed: Valhalla“ gehören.

Anbei die offizielle Übersicht über die Neuzugänge im Februar 2024.

PlayStation Plus Extra

Need for Speed: Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

Assassin’s Creed: Valhalla (PS4, PS5)

LEGO Worlds (PS4)

LEGO Jurassic World (PS4)

Roguebook (PS4, PS5)

Tales of Zestiria (PS4)

Rogue Lords (PS4)

PlayStation Plus Premium

Resistance; Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

Wie gehabt könnt ihr die neuen Titel natürlich nicht sofort spielen. Stattdessen werden diese erst am kommenden Dienstag, den 20. Februar 2020 freigeschaltet. Bis dahin könnt ihr übrigens noch die Spiele abschließen, die in diesem Monat aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra oder Premium entfernt werden.

Am 20. Februar 2024 fallen diverse namhafte Titel wie „Resident Evil 7“, „Tekken 7“ oder „Ace Combat 7: Skies Unknown“ weg. Welche Spiele in der kommenden Woche sonst noch entfernt werden, euch die folgende Übersicht.

Diese Spiele fallen am 20. Februar 2024 weg:

Ace Combat 7: Skies Unknown

Hue

I Am Setsuna

Lost Sphear

Lost Words: Beyond the Page

Oninaki

Resident Evil 7

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

Weiter geht es für PlayStation Plus-Nutzer mit der Enthüllung der Essential-Titel für den März 2024. Hier erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge am Mittwoch, den 28. Februar 2024. Freigeschaltet werden die Essential-Titel traditionell am ersten Dienstag eines neuen Monats. In diesem Fall wäre das der 5. März 2024.

Auf welche Extra- beziehungsweise Premium-Titel freut ihr euch in diesem Monat besonders? Verratet es uns in den Kommentaren.

