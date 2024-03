Pokémon: So steht es um eine Rückkehr von Ash in der neuen Anime-Serie

Ash Ketchum hat sein Lebensziel erfüllt und wurde zum Pokémon-Champ. In den letzten Folgen begaben wir uns auf eine nostalgische Reise, um mit ihm und Pikachu seine letzten Momente zu erleben.

In „Pokémon Horizonte: Die Serie“ reicht Ash den Staffelstab an Liko und Roy weiter. Doch viele Fans vermissen trotzdem Ash und sein Pikachu. Zwei Verantwortliche der Anime-Serie haben jetzt verraten, wie es um eine Rückkehr des jungen Trainers steht.

Pokémon Horizonte: Ashs könnte im Anime auftauchen

In einem Interview verrieten Andy Gose (Senior Director of Media Production bei The Pokémon Company) und Taito Okiura (Vice President of Marketing bei The Pokémon Company), wie es um Ashs Rückkehr steht. Die beiden wurden gefragt, ob die letzten Folgen des vorherigen Animes wirklich das Ende von Ash waren oder ob wir ihn eines Tages wiedersehen könnten.

Gose antwortet darauf, dass wir uns zwar verabschiedet haben, doch Ash immer noch Teil der Welt ist. Alles sei möglich, vor allem in der Welt der Pokémon.

Okikura ergänzt, dass er hoffe, Ash und Pikachu würden ihre Reise in der Pokémon-Welt fortsetzen. Es sei reine Vorstellungskraft der Fans. Doch aktuell wolle sich das Team erst einmal auf die neuen Hauptcharaktere Liko und Rory konzentrieren.

Es könnte also sein, dass wir Ash und Pikachu in einer fernen Zukunft wiedersehen. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis es so weit ist. Zunächst soll sich die Geschichte rund um Liko und Rory entfalten.

Im Interview sprachen die beiden außerdem darüber, wieso man sich entschied, Ash überhaupt zu ersetzen. Nach 28 Jahren fanden die Verantwortlichen, dass es an der Zeit sei, Ash auszutauschen. Schließlich würde jetzt eine neue Generation heranwachsen, die mit Pokémon Großwerden soll.

Das Team entschied für den Namen der Serie (Horizonte), weil es damit die Abenteuer ausdrücken soll, die die Charaktere im Laufe der Serie erleben. Sie fliegen auf einem Luftschiff durch die Welt, was ebenfalls eine Verbindung zum Titel aufweist.

