Pokémon Legenden Z-A: GameFreak kündigt neuen Teil für 2025 an

The Pokémon Company und GameFreak haben mit "Pokémon Legenden: Z-A" ein neues Spiel für 2025 angekündigt. Viele Details sind noch nicht bekannt.

Am heutigen Nachmittag hatte The Pokémon Company einen Ausblick auf die Zukunft der Taschenmonster gegeben. Im Rahmen dessen hat GameFreak auch ein neues Spiel angekündigt ─ „Pokémon Legenden: Z-A“. Das Abenteuer soll 2025 weltweit gleichzeitig erscheinen. Es soll noch für die Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Die Pokémon sind in Illumina City willkommen!

Im Allgemeinen sind die Informationen zu „Pokémon Legenden: Z-A“ noch sehr rar gesät. Bisher haben die Verantwortlichen lediglich mitgeteilt, dass man ein neues Abenteuer in Illumina City erleben wird. Ein städtischer Umgestaltungsplan soll umgesetzt werden, um ein gemeinsames Zuhause für Menschen und Pokémon zu erschaffen.

Bei Illumina City handelt es sich um die Metropole der Kalos-Region, die man aus „Pokémon X/Y“ kennt. Der Prismaturm steht im Herzen der Stadt. Und der erste Trailer macht den Eindruck, dass man nicht mehr wie in „Pokémon Legenden: Arceus“ in die Vergangenheit reisen wird. Stattdessen scheint einen „Pokémon Legenden: Z-A“ eher in die Zukunft zu verfrachten.

Zwar hat man die Nintendo Switch als offizielle Plattform genannt. Jedoch könnte das Abenteuer auch für den Nachfolger der Nintendo Switch erscheinen, die laut aktuellen Berichten Anfang des kommenden Jahres kommen soll. Die neue Konsole wurde seitens Nintendo noch nicht offiziell angekündigt, weshalb eine entsprechende Nennung seitens The Pokémon Company noch nicht möglich gewesen sein könnte. Ob „Pokémon Legenden: Z-A“ möglicherweise auch ein Launch-Titel für die neue Plattform sein könnte, wird somit abzuwarten sein.

GameFreak hatte die „Pokémon Legenden“-Reihe Anfang 2022 begründet. Der offenere Ansatz, der die Spieler verschiedene Bereiche ausgiebig erkunden ließ, hatte die Kritiker und Spieler positiv gestimmt. Zudem konnte man ohne Ladezeiten direkt Pokémon fangen und den eigenen Pokédex schnell ausbauen. Es ist interessant zu sehen, dass die Entwickler dem frischeren Ansatz einen zweiten Teil verpassen.

Sobald weitere Informationen zu „Pokémon Legenden: Z-A“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier ist der Ankündigungstrailer zu dem neuen Abenteuer:

