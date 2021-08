Sony: Übernahme des VoD-Anbieters Crunchyroll abgeschlossen

Nachdem sich der Deal in den vergangenen Monaten etwas in die Länge gezogen hatte, ist die Übernahme des VoD-Anbieters Crunchyroll durch Sony nun endlich fix.

Sonys Crunchyroll-Akquisition ist perfekt.

Bereits Ende Oktober 2020 erreichten uns Berichte, Sony sei an einer Übernahme des auf Anime-Inhalte spezialisierten VoD-Anbieters Crunchyroll interessiert. Nachdem der Deal Mitte November letzten Jahres bereits nahezu perfekt schien wurde Ende März 2021 die Überprüfung der Akquisition verlängert. Seit gestern ist der Deal jedoch fix, wie Sony und AT&T Inc. im Rahmen einer gemeinsamen Pressemitteilung verkündeten.

Sony: Funimation Global Group übernimmt Crunchyroll

Beide Unternehmen gaben bekannt, dass Sony’s Funimation Global Group die Akquisition von Crunchyroll erfolgreich abschließen konnte. Der Kaufpreis beläuft sich auf eine Höhe von 1,175 Milliarden US-Dollar (ca. 1.001 Milliarden Euro), „vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Betriebskapitals und anderer Anpassungen“, und wurde im Rahmen des Abschlusses in bar ausgezahlt. AT&T will mit dieser Transaktion seine Schulden abbauen.

Bei Funimation handelt es sich um ein Joint Venture, vereinfacht ein Gemeinschaftsunternehmen, zwischen Sony Pictures Entertainment und Aniplex Inc., einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.. Kenchiro Yoshida, der Präsident und CEO der Sony Group Corporation, zeigt sich erfreut, Crunchyroll als Teil der „Sony-Gruppe willkommen zu heißen“, insbesondere, da er viel Potential in der Anime-Branche sieht.

Wie er diesbezüglich weiter ausführt, sei Anime „ein schnell wachsendes Medium, das das Publikum rund um den Globus begeistert und Emotionen weckt. Der Zusammenschluss von Crunchyroll und Funimation ermöglicht es uns, noch näher an die Macher und Fans heranzukommen, die das Herz der Anime-Community sind.“

Ausführungen, denen sich Yoshidas Kollege, Tony Vinciquerra, Vorsitzender und CEO von Sony Pictures Entertainment Inc., anschließt. Crunchyroll stelle „eine enorme Bereicherung für die bestehenden Anime-Geschäfte von Sony, einschließlich Funimation und unserer großartigen Partner bei Aniplex und Sony Music Entertainment Japan“ dar. Sony sei mit Funimation und Crunchyroll bestrebt, „das ultimative Anime-Erlebnis für Fans zu schaffen.“

Dank der Akquisition von Crunchyroll habe Sony nun die Möglichkeit, „Anime-Fans wie nie zuvor zu bedienen und ihnen das Anime-Erlebnis auf jeder Plattform ihrer Wahl zu bieten: Kino, Events, Home Entertainment, Spiele, Streaming, lineares Fernsehen – überall und auf jede Art und Weise, wie Fans ihren Anime erleben wollen. Unser Ziel ist es, so bald wie möglich ein einheitliches Anime-Abonnement-Erlebnis zu schaffen.“

Zum Thema: Crunchyroll: Die Anime-App ist nun auch auf PlayStation-Konsolen zu finden

Weltweit zählt Crunchyroll gegenwärtig 120 Millionen registrierte Nutzer und konnte, wie das Unternehmen vor wenigen Tagen bekannt gab, die Marke von 5 Millionen Abonnenten knacken. Die Firma ist in über 200 Ländern und Territorien rund um den Globus aktiv und bietet neben Anime-Video-on-Demand-Angeboten auch Manga, Mobile-Games sowie Merchandise-Artikel an.

Sony besitzt mit Funimation, Madman Anime Group und WAKANIM drei Anime-Vertriebe und mit Aniplex ein auf Anime spezialisiertes Studio. 2005 gründete Aniplex mit A-1 Pictures („Sword Art Online“) zudem sein eigenes auf Anime-Produktionen spezialisiertes Tochterstudio.

Was ist eure Meinung zur Crunchyroll-Übernahme?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu crunchyroll