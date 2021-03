Sony: Überprüfung der geplanten Crunchyroll-Übernahme verlängert

Sony will Crunchyroll für ca. 1,175 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Vergangenes Jahr erreichte uns die Meldung, Sony sei an einer Übernahme des auf Anime spezialisierten Video-on-Demand-Anbieters Crunchyroll interessiert. Im Dezember 2020 bestätigten sowohl Sony Pictures Entertainment als auch Crunchyroll-Eigner AT&T Verhandlungen und gaben an, die Funimation Global Group, ein Joint Venture zwischen Sony Pictures Entertainment und Aniplex, solle den Zuschlag erhalten. Ausgehend von einem aktuellen Bericht wird die Prüfung der Übernahme nun allerdings verlängert und könnte sogar ganz gestoppt werden.

Sony: US-Justizministerium überprüft Crunchyroll-Übernahme

Dies geht aus einem aktuellen Bericht der Website The Information hervor, die als erste über die geplante Akquisition von Crunchyroll durch Sony berichtet hatte. In besagtem Beitrag bezieht sich die Seite auf drei Personen, die mit der Übernahme vertraut sein sollen. Laut diesen Quellen habe das US-Justizministerium veranlasst, den Kauf des VoD-Service durch Sony erneut eingehend zu überprüfen. Im Raum soll hierfür eine Zeitspanne von mindestens sechs Monaten stehen.

Das Ministerium wolle diese zusätzliche Zeit dazu nutzen, um zu evaluieren, ob Sony durch den Kauf von Crunchyroll womöglich zur dominanten Macht auf dem Anime-Markt aufsteigen könnte. Aus diesem Grund sollen die Anwälte des Justizministeriums den 1,175 Milliarden US-Dollar (ca. 994,65 Millionen Euro) schweren Deal erneut genauestens unter die Lupe nehmen. Ihr Hauptaugenmerk solle dabei darauf liegen, ob es durch diese Übernahme anderen japanischen Rechteinhabern erschwert werden würde, ihre eigenen Werke in den USA zu vertreiben. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, könnte die Akquisition durch eine Klage verhindert werden.

Während die Übernahme von Crunchyroll durch Sony in den Vereinigten Staaten somit noch für weitere Monate in der Schwebe hängen dürfte, wurde der Deal von den verantwortlichen Behörden in Deutschland und Österreich bereits abgesegnet. Sollten das US-Justizministerium diese Akquisition jedoch zerschlagen, könnte das Vorhaben trotzdem noch scheitern.

Sony ist bereits seit Jahrzehnten im Anime-Bereich tätig und besitzt mit Funimation, Madman Anime Group und WAKANIM aktuell drei Anime-Vertriebe und mit Aniplex („Demon Slayer“) ein auf Anime spezialisiertes Studio. 2005 gründete Aniplex mit A-1 Pictures („Sword Art Online“) zudem sein eigenes auf Anime-Produktionen spezialisiertes Tochterstudio. Durch die Übernahme von Crunchyroll würden ebenfalls deutsche Firmen wie KAZÉ Anime, KAZÉ Manga sowie der VoD-Anbieter Anime on Demand in Sonys Besitz übergehen.

Bereits im August 2020 verkündete Sony, zukünftig vermehrt in Anime investieren zu wollen. Dieser Bereich solle nach Filmen, Musik und Videospielen zur vierten großen Säule des Unternehmens ausgebaut werden, wobei es immer wieder zu Überschneidungen zwischen den einzelnen Standbeinen kommen solle.

Was ist eure Meinung zur verlängerten Überprüfung von Sonys geplanter Crunchyroll-Übernahme?

