Jujutsu Kaisen: Starker Auftakt zur 2. Staffel des Anime-Hits – Ersteindruck

Mit "Jujutsu Kaisen" geht einer der größten Anime-Hits der letzten Jahre endlich in seine 2. Staffel. Wir verraten euch in unserem Ersteindruck, warum ihr die neuen Episoden auf keinen Fall verpassen dürft!

In Form der 2. Staffel von „Jujutsu Kaisen“ ist Anfang Juli eine von vielen Anime-Fans bereits heiß erwartete Fortsetzung bei Crunchyroll an den Start gegangen. Wir haben uns den ersten Teil von Season 2, den sogenannten Hidden Inventory-Arc, angesehen und verraten euch in unserem Ersteindruck, warum ihr das ebenfalls unbedingt tun solltet.

Ein Blick in die Vergangenheit

Ähnlich wie zuletzt im Kinofilm „Jujutsu Kaisen 0“ werfen wir auch im ersten Teil der 2. Staffel einen Blick in die Vergangenheit. Diesmal gehen wir jedoch noch ein kleines Stück weiter in der Timeline der Franchise zurück, genauer ins Jahr 2006. Wir befinden uns somit 12 Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem Yuji Itadori zu Sukunas Gefäß wird und die eigentlich Haupthandlung der Reihe mit Yuji, Megumi und Nobara im Fokus beginnt.

Zu diesem Punkt der Geschichte sind Satoru Gojo und der spätere Bösewicht der Anime-Serie, Suguru Geto, noch Freunde sowie Klassenkameraden. Sie erhalten den Auftrag, nach zwei vermissten Mitschüler zu suchen, die von einer Mission nicht zurückgekehrt sind. Während ihrer Suche läuft jedoch nicht alles nach Plan, denn Satoru vergisst, eine Barriere zu errichten, weshalb die Aktionen des Duos ziemlich weite Kreise ziehen sollen – größere, als ihnen lieb ist.

Nachdem Gojo für sein Vorgehen gemaßregelt wurde, erhalten er und Geto einen neuen Auftrag. Diesmal sollen sie ein Mädchen beschützen, das für ein Ritual geopfert werden soll, damit sich ein mächtiger Zauberer in ein schier unaufhaltsames Monster verwandeln kann. Hier sollen Ereignisse in Gang gesetzt werden, die nicht nur die Beziehung der beiden Freunde auf eine harte Probe stellen, sondern gewaltige Auswirkungen haben sollen.

In diesen ersten fünf Episoden werden nicht nur diverse neue wichtige Charaktere ins „Jujutsu Kaisen“-Universum eingeführt, sondern vor allem bereits bekannte Figuren um frische Facetten erweitert. Dadurch wird das Seherlebnis stets spannend gehalten, doch Fans der Reihe wissen natürlich, dass die unheilvolle Atmosphäre, die sich durch alle bisherigen Folgen von Season 2 zieht, letztendlich in einem unschönen Ereignis münden muss.

Eine Freundschaft zerbricht

Insbesondere anhand von Gojo und Geto lässt sich diese Entwicklung wunderbar beobachten, denn letzterer rückt zusehends von seinen einstigen Idealen ab. Zunächst ist er, genauso wie seine Freunde, noch sehr davon überzeugt, Menschen vor Flüchen und deren Auswirkungen beschützen zu müssen, dies sei immerhin die Aufgabe eines Jujuzisten. Doch allmählich kommt Suguru zum Schluss, die Menschen lieber zu töten, anstatt sich um sie zu kümmern.

Es ist eine überaus packende Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen und die von Studio MAPPA („Hell’s Paradise“) mit wunderschönen Bildern sowie Animationen umgesetzt wurde. Wie Gojos und Getos Freundschaft zerbricht, ist ein Highlight von „Jujutsu Kaisen“.

Allerdings müssen wir hier auch auf ein Problem des Arcs eingehen, denn wie bereits im Manga ist das Erzähltempo sehr hoch, was ein zweischneidiges Schwert ist. Einmal entsteht so natürlich kein Leerlauf und durch den Mix aus düsteren Szenen, Comedy und Action macht es stets Spaß, den Charakteren auf dieser Reise zu folgen. Andererseits hält sich die Anime-Serie zu oft mit zu vielen und vor allem viel zu detaillierten Erklärungen zu allen möglichen Dingen auf.

Darunter leidet ab und an die emotionale Wucht einzelner Szenen, da die Zeit nicht so effizient genutzt wurde, wie es möglich gewesen wäre. Mit kürzeren oder eher weniger Erklärungen hätten wir mehr Zeit mit den Figuren verbringen können, die eigentlich immer im Fokus stehen sollten.

Doch versteht uns nicht falsch: Wir meckern hier auf einem wirklich sehr hohen Niveau, denn wie bereits in der 1. Staffel liefert das Team von MAPPA auch in Season 2 insgesamt eine wirklich hervorragende Arbeit ab. Gerade das Finale des Hidden Inventory-Arcs macht definitiv Lust auf mehr, was vor allem am ungemein fesselnden finalen Showdown zwischen einem komplett machtlos wirkenden Gojo und einem schier unaufhaltsamen Geto liegt.

Studio MAPPA in Höchstform

Apropos Studio MAPPA: Natürlich möchten wir die einmal mehr fantastische Arbeit des verantwortlichen Teams hinter „Jujutsu Kaisen“ nicht unerwähnt lassen. Gerade Regisseur Shōta Goshozono („Chainsaw Man“) gelingt es, durch sein feines filmisches Gespür das ohnehin bereits hohe Niveau der Inszenierung gegenüber Staffel 1 noch einmal anzuheben. Insbesondere in den toll choreographierten Actionszenen können die Macher mit den herrlich dynamischen Animationen richtig aufdrehen. Durch das geschickte Spiel mit Farben und Perspektive sowie durch wundervolle Kamerafahrten erreicht die visuelle Ebene ein neues Level.

Die 2. Staffel von „Jujutsu Kaisen“ könnt ihr exklusiv bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln streamen. Am 7. September 2023 startet zudem die deutsche Sprachfassung des Anime-Hits, wobei alle bekannten Synchronsprecher zurückkehren werden.

Einschätzung: sehr gut Staffel 2 von "Jujutsu Kaisen" knüpft nahtlos an das hohe Niveau der 1. Season an und begeistert mit einem Blick in die Vergangenheit einiger der wichtigsten Charaktere des Anime-Hits. Hierbei entspinnt sich eine emotional packende Geschichte, mit zwei der beliebtesten Figuren im Zentrum. Sowohl Gojo als auch Geto werden durch diesen Rückblick im Rahmen des Hidden Inventory-Arcs diverse neue, spannende Facetten verliehen. Dank einer einmal mehr fantastischen audiovisuellen Qualität sieht all das super aus und den Machern gelingt es sogar, die zwischenmenschlichen Momente durch einige neue inszenatorische Kniffe noch aufregender als einige Höhepunkte der bereits tollen 1. Staffel zu gestalten. Trotz kleinerer Schwächen ist dies ein starker Auftakt, der definitiv Lust auf mehr macht und wenn ihr ein Herz für düstere Anime-Action haben solltet, dürft ihr diese Serie nicht verpassen. Dank einer einmal mehr fantastischen audiovisuellen Qualität sieht all das super aus und den Machern gelingt es sogar, die zwischenmenschlichen Momente durch einige neue inszenatorische Kniffe noch aufregender als einige Höhepunkte der bereits tollen 1. Staffel zu gestalten. Trotz kleinerer Schwächen ist dies ein starker Auftakt, der definitiv Lust auf mehr macht und wenn ihr ein Herz für düstere Anime-Action haben solltet, dürft ihr diese Serie nicht verpassen.

