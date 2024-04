Haikyu!! The Dumpster Battle: Crunchyroll bringt erfolgreichen Anime-Film in die deutschen Kinos

Streaming-Anbieter Crunchyroll bringt den erfolgreichen Anime-Film "Haikyu!! The Dumpster Battle" in die deutschen Kinos! Auf den hiesigen Kinostart müsst ihr auch gar nicht mehr allzu lange warten.

Seit seinem Start zog „Haikyu!!“ sowohl als Manga-Reihe als auch als Anime-Serie Millionen Fans weltweit in seinen Bann. Allein deshalb verwundert es nur wenig, dass der neueste Anime-Kinofilm in Japan enorm erfolgreich läuft. Wenn ihr Hinata und das Team der Karasuno-Oberschule hierzulande bald auch wieder anfeuern möchtet, haben wir gute Nachrichten für euch: Crunchyroll bringt „Haikyu!! The Dumpster Battle“ in die deutschen Kinos!

Im Rahmen der CinemaCon 2024 in Las Vegas ließ der Streaming-Service die Bombe platzen und dürfte damit zahlreichen Fans ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Ein Grund hierfür ist, dass der hiesige Kinostart bereits feststeht und „Haikyu!!“-Anhänger müssen sich gar nicht mehr allzu lange gedulden. Schon am 25. Juni 2024 startet der Anime-Kinofilm in Deutschland sowie Österreich und am 27. Juni 2024 folgt die deutschsprachige Schweiz.

Haikyu!! mischt die japanischen Kinostarts auf

Seit seinem japanischen Kinostart „Haikyu!! The Dumpster Battle“ am 16. Februar 2024 rockt der Anime-Film die Charts. Inzwischen konnte der Film, welcher die Handlung der Anime-Serie fortsetzt, mehr als 8,7 Milliarden Yen (~53,017 Millionen Euro) einspielen. Über 6,1 Millionen Tickets wurden verkauft, was bedeutet, dass 5 Prozent der Einwohner des Inselstaats das Duell von Karasuno und Nekoma auf der großen Leinwand bestaunt haben (via Anime Corner).

Inzwischen konnte sich der neueste „Haikyu!!“-Anime-Film sogar in die Top 100 der kommerziell erfolgreichsten japanischen Filme aller Zeiten vorarbeiten. Bereits vor rund zwei Wochen gelang es Hinata, Kageyama und ihren Freunden laut ComicBook, den ersten „Pokémon“-Anime-Film einzuholen und sich so einen Platz auf der Liste zu sichern.

„Haikyu!! The Dumpster Battle“ ist die Fortsetzung der 4. Staffel der Anime-Serie und lässt die titelgebende „Entscheidungsschlacht am Müllplatz“ endlich Wirklichkeit werden. Hinata und seine Freunde bekommen es während des Frühlingsturniers in Tokio mit ihren Rivalen von Nekoma zu tun, gegen die sie bisher noch nie gewinnen konnten. Auf beide Teams wartet ein spannendes Match, das jedem einzelnen Spieler alles abverlangen soll.

Wie schon die Anime-Serie entstand auch „Haikyu!! The Dumpster Battle“, der erste Teil des zwei Filme umfassenden Projekts „Haikyu!! FINAL“, im Studio Production I.G („Psycho-Pass“). Susumu Mitsunaka („Detektei Layton: Katrielles rätselhafte Fälle“) führte Regie und schrieb das Drehbuch, während Takahiro Kishida („Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“) die Charakterdesigns beisteuerte.

„Haikyu!!“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Vorlage von Haruichi Furudate, die von 2012 bis 2020 in Japan in 45 Sammelbänden veröffentlicht wurde. Mit mehr als 60 Millionen verkauften Bänden zählt die Marke zudem zu den erfolgreichsten Manga-Reihen aller Zeiten. Von 2014 bis 2020 folgte auf den Erfolg des Manga darüber hinaus eine Anime-Serie, die aus 85 Episoden besteht, welche sich auf insgesamt 4 Staffeln verteilen.

Wenn ihr euch als Einstimmung auf den kommenden Anime-Kinofilm erst einmal die TV-Serie ansehen möchtet, könnt ihr das unter anderem bei Crunchyroll, Netflix und Prime Video tun.

„Haikyu!! The Dumpster Battle“ startet am 25. Juni 2024 in den deutschen Kinos.

