Jump Festa ’24: Bleach, Haikyu!!, One Piece & mehr – 7 Highlights der Anime-, Manga- und Games-Messe

An diesem Wochenende fand in Japan das Jump Festa ’24-Event statt. Hierbei handelt es sich um die Hausmesse des Shueisha-Verlags, der in der Vergangenheit bekannte Marken wie „Dragon Ball“ oder auch „Naruto“ veröffentlichte. Im Rahmen des Events gibt es Neuigkeiten zu kommenden Projekten, die auf den wichtigsten Franchises des Unternehmens basieren. Zu diesen können neue Manga-Ableger ebenso gehören wie Anime-Adaptionen oder Games-Umsetzungen.

Diesmal standen unter anderem populäre Reihen wie „Bleach“, „Chainsaw Man“, „Haikyu!!“ oder auch „One Piece“ im Mittelpunkt. Nachfolgend möchten wir uns mit euch insgesamt sieben Highlights der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung ansehen.

Jump Festa ’24-Highlight Nr. 1: Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 Trailer

Vor etwas mehr als einem Jahr feierte mit „Bleach: Thousand-Year Blood War“ eine der erfolgreichsten Manga- und Anime-Reihen aller Zeiten ihr großes Comeback. Mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Vorgängerserie erhielt damit auch der finale Handlungsstrang des beliebten Fantasy-Abenteuers seine Anime-Adaption. Insgesamt soll diese neue Serie aus vier Teilen bestehen, von denen Part 3 im Laufe des kommenden Jahres ihre Premiere feiern soll.

Um die wartenden Fans schon jetzt auf die Fortsetzung des Shōnen-Hits einzustimmen, veröffentlichten die Verantwortlichen im Rahmen des Jump Festa ’24-Events einen neuen Trailer. Dieser zeigt uns neue Szenen mit verschiedenen Fan-Lieblingen. Zu sehen sind unter anderem Protagonist Ichigo, seine Freunde Renji und Rukia sowie „Thousand-Year Blood War“-Bösewicht Yhwach. Zudem sind ebenfalls Aizen, Grimmjow und Nelliel zu sehen.

Jump Festa ’24-Highlight Nr. 2: Blue Box Teaser-Video

Bereits vor der offiziellen Ankündigung vor rund vier Wochen geisterten lange Gerüchte rund um eine Anime-Adaption von „Blue Box“ durch die Weiten des Internets. Wenig überraschend, immerhin mauserte sich der Mix aus Romanze und Sportserie in seinem Genre zu einem der größten Hits der letzten Jahre. Während des Jump Festa ’24-Events feierte nun endlich das erste Teaser-Video zur kommenden Anime-Serie seine Premiere.

Verantwortlich für die TV-Show ist das Animationsstudio Telecom Animation Film („Lupin the Third Part 5“). Weitere Informationen zum sich in Arbeit befindlichen Romance-Anime sind gegenwärtig noch Mangelware. Falls ihr jedoch eine Schwäche für Geschichten dieser Art haben solltet, dürft ihr euch den Titel keinesfalls entgehen lassen.

Jump Festa ’24-Highlight Nr. 3: Ankündigung eines Chainsaw Man-Anime-Kinofilms

Obwohl die Anime-Serie „Chainsaw Man“ von Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) schon vor ihrem Start viele Blicke auf sich ziehen konnte, blieb es nach dem Ende der 1. Staffel lange ziemlich ruhig. Auf dem Jump Festa ’24-Event stellten die Macher jedoch klar, dass es für Fans keinen Grund zur Sorge gibt: Das blutige und brutale Fantasy-Abenteuer wird eine Fortsetzung erhalten und das in Form eines Anime-Kinofilms, der nach dem Ende der TV-Show ansetzt.

„Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ adaptiert den namensgebenden fünften Handlungsstrang der „Public Safety-Saga“. Laut dem Schöpfer der Reihe, Tatsuki Fujimoto, sei das Motiv dieses Story-Arcs vom Anime-Klassiker „Jin-Roh“ inspiriert worden (via Comic Book). Sowohl Protagonist Denji als auch die neue Figur Reze seien lange von anderen ausgenutzt worden. Wann der Anime-Film starten soll, ist derzeit noch unbekannt.

Jump Festa ’24-Highlight Nr 4: Dandadan-Trailer bestätigt Startzeitraum der Anime-Serie

„Dandadan“ ist zweifelsohne eine der verrücktesten Manga-Reihen der letzten Jahre und das unter anderem aufgrund des ziemlich abgedrehten Humors. Mit Science SARU („Devilman Crybaby“) wurde bereits vor geraumer Zeit ein perfektes Team für die Anime-Serie zum Manga-Hit gefunden. Während des Jump Festa ’24-Events wurde nun ein weiterer kurzer Trailer veröffentlicht, der den Startzeitraum des kommenden Titels bestätigt.

Das rund einminütige Video bestätigt, dass die beiden Freunde Momo und Ken im Oktober 2024 zu ihrem großen Abenteuer aufbrechen werden. Beide wollen den jeweils anderen davon überzeugen, dass Geister beziehungsweise Aliens tatsächlich existieren. Ein potentieller Anime-Hit, der euch mit seinem recht eigenwilligen Mix aus überdrehter Action, teils ziemlich derben Humor und einfühlsamen Momenten sicherlich in seinen Bann ziehen wird.

Jump Festa ’24-Highlight Nr. 5: Haikyu!! the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump-Trailer stimmt auf das große Match ein

Die Sportserie „Haikyu!!“ zählt zweifelsohne zu den größten Anime-Hits der letzten Jahre und konnte in seinen bisherigen 4 Staffeln immer wieder Millionen Fans weltweit in seinen Bann ziehen. Eine 5. Season soll es allerdings nicht geben, wie das Animationsstudio Production I.G („Psycho-Pass“) bereits vor geraumer Zeit verriet. Stattdessen soll die Geschichte von Hinata und dem Volleyball-Team der Karasuno-Oberschule in zwei Kinofilmen abgeschlossen werden.

Während des Jump Festa ’24-Events veröffentlichten die Verantwortlichen den zweiten Trailer zu „Haikyu!! the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump“ (Deutsch: „Die Entscheidungsschlacht am Müllplatz“). Dieser zeigt nicht nur weitere Szenen aus dem spannenden Match zwischen Karasuno und ihren Rivalen von der Nekoma, sondern zeigt auch kleine Flashbacks von Hinatas und Kenmas Kennenlernen. Am 16. Februar 2024 soll das heiß erwartete Spiel beginnen.

Jump Festa ’24-Highlight Nr. 6: Ein neues Hunter x Hunter-Prügelspiel kommt

Obwohl der beliebte Shōnen-Hit „Hunter x Hunter“ in den vergangenen Jahren lange Zeit pausieren musste, zählt die Reihe noch immer zu den erfolgreichsten Ablegern des Genres. Anstelle eines neuen Anime-Projekts sorgten die Verantwortlichen auf dem Jump Festa ’24-Event mit der Ankündigung eines neuen Prügelspiels für Aufsehen. Dieses entsteht unter Publisher Bushiroad im Entwicklerstudio Eighting („DNF Duel“).

Nähere Details zum kommenden Anime-Fighting-Game sind gegenwärtig allerdings noch unbekannt. Dafür sollen sich wartende Fans Anfang Januar 2024 im Rahmen einer Pressekonferenz des Publishers auf weitere Neuigkeiten zum Projekt freuen dürfen.

Jump Festa ’24-Highlight Nr. 7: WIT Studio arbeiten an Anime-Remake von One Piece

Die vermutlich größte Meldung des Jump Festa ’24-Events erreichte uns derweil zur Mittagszeit. Streaming-Anbieter Netflix kündigte ein Anime-Remake des weltweit enorm beliebten Piraten-Epos „One Piece“ mit einem kurzen Video an. Dieses enthüllt, dass WIT Studio („Attack on Titan“) für die Produktion der kommenden Anime-Serie verantwortlich sein wird. Dafür tun sie sich mit Shueisha, Toei Animation und Fuji Television zusammen.

Laut Netflix erwartet uns mit der „The One Piece“ betitelten Neuauflage des Anime-Dauerbrenners zunächst eine Adaption der „East Blue“-Saga, also des ersten großen Handlungsstrangs des Fantasy-Abenteuers. Denkbar wäre, dass die Verantwortlichen etwas am Pacing drehen und Filler-Episoden entfernen könnten. Dies ist aktuell allerdings nicht offiziell bestätigt. Selbiges gilt für einen möglichen Startzeitraum der Anime-Serie.

Abschließend gehen wir, gewissermaßen im Schnelldurchlauf, noch ein paar weitere spannende Meldungen des Jump Festa ’24-Events gemeinsam mit euch durch:

Jujutsu Kaisen: Gege Akutami, der Schöpfer des düsteren Fantasy-Abenteuers, deutete im Rahmen der Veranstaltung an, dass seine Manga-Reihe im Laufe des kommenden Jahres in ihrem großen Finale gipfeln wird.

Gege Akutami, der Schöpfer des düsteren Fantasy-Abenteuers, deutete im Rahmen der Veranstaltung an, dass seine Manga-Reihe im Laufe des kommenden Jahres in ihrem großen Finale gipfeln wird. Mashle: Magic and Muscles: Die abgedrehte Fantasy-Comedy bestätigte mit einem neuen Trailer , dass Staffel 2 und somit der „The Divine Visionary Candidate Exam Arc“ des Anime-Hits am 6. Januar 2024 starten wird.

Die abgedrehte Fantasy-Comedy bestätigte mit einem neuen , dass Staffel 2 und somit der „The Divine Visionary Candidate Exam Arc“ des Anime-Hits am 6. Januar 2024 starten wird. My Hero Academia: Die inzwischen 7. Staffel des beliebten Superhelden-Anime wird laut einem neuen Trailer am 4. Mai 2024 ihre Premiere feiern. Des Weiteren wurde der Start des vierten Anime-Kinofilms der Reihe für den Sommer 2024 bestätigt.

Die inzwischen 7. Staffel des beliebten Superhelden-Anime wird laut einem neuen am 4. Mai 2024 ihre Premiere feiern. Des Weiteren wurde der Start des vierten Anime-Kinofilms der Reihe für den Sommer 2024 bestätigt. Rurouni Kenshin: Im Rahmen des Events wurde mit einem ersten Trailer eine 2. Staffel der Neuauflage des Anime-Klassikers offiziell für 2024 angekündigt. Diese wird den „Kyoto Arc“ der Manga-Vorlage adaptieren.

Über welche Ankündigung oder welchen Trailer während des Jump Festa ’24-Events habt ihr euch besonders gefreut?

