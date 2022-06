Bleach: Befindet sich ein neues Konsolenspiel in Entwicklung? – Gerücht

Wird aktuell womöglich an einem neuen Konsolenspiel basierend auf der populären Manga- und Anime-Serie "Bleach" gearbeitet? Dürfen wir dem Schöpfer der Reihe glauben, könnte genau das der Fall sein.

Könnte sich ein neues "Bleach"-Game in Arbeit befinden?

Erfolgreiche Anime-Serien erhalten heutzutage oftmals Games auf den großen Konsolen. Spiele zum düsteren Fantasy-Abenteuer „Bleach“ erschienen allerdings nur selten für PlayStation & Co., doch das könnte sich in Zukunft womöglich wieder ändern. Berechtigten Grund zu dieser Annahme lieferte kürzlich Tite Kubo, der Schöpfer der Manga-Vorlage, der in einem Q&A ein neues Game zu seiner Hit-Serie andeutete.

Neues Bleach-Game für aktuelle Konsolen?

Der Manga-Künstler beantwortet auf der japanischen Website Klub Outside seit einiger Zeit allerlei Fragen, die Nutzer dort einsenden können. Hierbei handelt es sich um eine Tite Kubo-Fan-Seite, die dementsprechend auch einen großen Fokus auf „Bleach“ legt. Bei einer Frage, die am 13. Juni 2022 auf der Seite veröffentlicht wurde, möchte jemand vom Mangaka erfahren, ob passend zur Rückkehr der Anime-Serie im Herbst ein neues Videospiel erscheinen könnte.

Als Einschränkung gab die Person an, sich dabei nicht auf eine App, sondern explizit ein Konsolenspiel zu beziehen. Kubo antwortete daraufhin: „Ich habe das Gefühl, eine solche Geschichte von einer verantwortlichen Person gehört zu haben…“ Auf ResetEra teilte ein Nutzer jüngst einen Screenshot der genannten Frage und der Antwort, die mithilfe eines Übersetzungsprogramms ins Englische übertragen wurden.

Offiziell befindet sich derzeit kein „Bleach“-Game für Konsolen in Entwicklung, weshalb wir diesen Beitrag als Gerücht gekennzeichnet haben. Da diese Meldung jedoch auf Tite Kubo, also den Erfinder der Marke, zurückgeht, könnte an seinen Äußerungen durchaus etwas dran sein. Es wäre schließlich nicht ungewöhnlich, sollte er als „Bleach“-Schöpfer tatsächlich von der Entwicklung eines neuen Spiels zur IP gehört haben.

Mit „Bleach: Brave Souls“ erschien letztes Jahr ein Actionspiel basierend auf der Manga- und Anime-Reihe für PlayStation 4. Der Titel wurde ursprünglich für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht, ehe er auch für den PC und schließlich die PS4 umgesetzt wurde. Davor tauchten „Bleach“-Charaktere zuletzt im Prügelspiel „Jump Force“ auf, das verschiedene bekannte Manga-Charaktere des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“, „One Piece“) vereinte.

Im Mittelpunkt der „Bleach“-Story steht Oberschüler Ichigo, dessen Leben komplett auf den Kopf gestellt wird, als er auf die Shinigami Rukia, eine Todesgöttin, trifft. Sie überträgt ihre Macht auf den jungen Helden, der fortan seine Stadt vor gefährlichen Monstern, sogenannten Hollows, beschützen muss. Bereits kurze Zeit darauf beginnen sich die Dinge jedoch zu überschlagen und Ichigo wird in einen viel größeren Konflikt verwickelt.

Der „Bleach“-Manga erschien von 2001 bis 2016 und zählt mit über 120 Millionen verkauften Bänden zu den erfolgreichsten Manga-Reihen aller Zeiten. Die Geschichte erhielt zudem eine Anime-Adaption, die im Studio Pierrot („Naruto“) entstand und in Japan von 2004 bis 2012 ausgestrahlt wurde. Im Oktober 2022 wird die Anime-Serie mit „Bleach: Thousand-Year Blood War“, das auf dem finalen Handlungsstrang der Vorlage basiert, fortgesetzt.

