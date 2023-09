Armored Core 6: Zielfunktion trifft weniger als manuelles Schießen

Eigentlich sollte das Anvisieren von Gegnern dazu führen, dass mehr Treffer gelandet werden. Doch in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ führt das eher zum Gegenteil.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ besitzt eine Funktion zum Anvisieren von Gegnern, damit die Kameraeinstellung immer passend auf den Gegner gerichtet ist.

Doch so wie es scheint, geht das auf Kosten der Genauigkeit beim Schießen. FromSoftware-Experte VaatiVidya erklärt in einem Video, was genau dahintersteckt.

Anvisieren in Armored Core 6 geht auf Kosten der Zielgenauigkeit

In dem Video spricht der „Armored Core 6“-Experte über 25 Dinge, die viele Spieler und Spielerinnen vermutlich gar nicht über den Titel wissen. Ab 4:30 Minuten redet er in seinem Video darüber, dass die Zielhilfe eine gute Unterstützung sein kann.

So würde das Ausweichen und Fliegen leichter von der Hand gehen. Allerdings besteht dabei das Problem, dass die Zielhilfe bei Gegnern, die sich viel bewegen, nicht hinterherkommt.

Somit verfehlen viele unserer Schüsse ihr Ziel. Zum Vergleich: Der YouTuber hat auf eine Distanz von 50 Metern eine Trefferquote von nahezu 100 Prozent. Mit der Zielhilfe sind es nur noch 88 % der Schüsse, die ihr Ziel treffen.

Bei größeren Distanzen wird das Problem schlimmer: Auf 100 Meter trifft er ohne Zielhilfe rund 73 Prozent aller Schüsse, mit Zielhilfe trifft er nur noch etwa jeden zweiten Schuss. Bei 150 Metern trifft er mit der Anvisieren-Funktion nur noch 26 % aller Schüsse, ohne sind es 45 %.

Das Ganze lässt sich nicht für alle Spieler und Spielerinnen übertragen, da es Personen gibt, die schlechtere Zielkünste als der YouTuber besitzen und dementsprechend mit der Zielhilfe besser dran sind. Ihr solltet euch also gut überlegen, ob ihr das Anvisieren nutzen wollt.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erschienen.

