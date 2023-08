Japan-Charts: Armored Core VI legt guten Start hin

Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Japan hat „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ Platz eins erobert. Während die PS5-Version sich 115.393 Mal verkauft hat, kommt die PS4-Fassung auf 47.949 Einheiten. Macht zusammen: 163.342 Verkäufe in den ersten drei Tagen.

Damit legte der neue Mech-Shooter den viertbesten Start der Reihe hin. Nur Teil zwei (122.190), drei (126.278) und fünf (170.237) verkauften sich anfangs besser.

„Pikmin 4“, das vorher die Spitze besetzte, ist demnach auf die Drei gerutscht. Auf den Plätzen dahinter folgen übliche Switch-Kandidaten wie „Mario Kart 8 Deluxe“ „Tears of the Kingdom“ und „Ring Fit Adventure“.

Software-Charts

[PS5] Armored Core VI: Fires of Rubicon – 115.393 [PS4] Armored Core VI: Fires of Rubicon – 47.949 [Switch] Pikmin 4 – 31.312 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 10.200 [Switch] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 7.656 [Switch] Minecraft – 7.486 [Switch] Ring Fit Adventure – 5.797 [Switch] Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur – 5.450 [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 5.037 [Switch] Splatoon 3 – 4.768

Auf die PS5-Verkäufe hat sich der Erfolg von „Armored Core“ nicht großartig ausgewirkt. So haben sich die beiden Modelle der Sony-Konsole 42.730 Mal verkauft. Letzte Woche waren es gerundet 37.000.

Die Switch kommt auf insgesamt 71.702 verkaufte Einheiten. Am beliebtesten war natürlich das OLED-Modell – mit 52.125 Verkäufen. Dahinter folgt die Lite und dann die Standard-Variante.

Einen relativ deutlichen Anstieg hat die Xbox Series X zu verzeichnen. In der vergangenen Woche wurden noch 1.097 Exemplare verkauft, nun sind es 2.869 Stück. Die Series S hingegen fand nur 571 Abnehmer.

Zwischen den beiden Xbox-Konsolen reiht sich die alte PS4 ein. Und das Schlusslicht ist wie fast immer der Handheld New 2DS LL.

Hardware-Charts

Switch OLED – 52.125 PS5 – 38.217 Switch Lite – 10.597 Switch – 8.980 PS5 Digital Edition – 4.513 Xbox Series X – 2.869 PS4 – 672 Xbox Series S – 571 New 2DS LL – 59

Quelle: Famitsu

