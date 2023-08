UK-Charts: Armored Core 6 besonders auf der PS5 erfolgreich

Aus Großbritannien sind die neusten Retail-Spiele-Charts eingetroffen, die in der aktuellen Ausgabe einen neuen Spitzenreiter haben. „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ konnte sich in der vergangenen Woche durchsetzen. 64 Prozent aller Exemplare wurden auf der PS5 verkauft.

Mit der Veröffentlichung des neuen FromSoftware-Titels rutschte der Vorwochensieger „Mario Kart 8 Deluxe“ auf den zweiten Rang, während „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ mit einem Anstieg der Verkaufszahlen um sechs Prozent in die Top 3 zurückkehrte. „FIFA 23“ rutschte mit einem Verkaufsrückgang von neun Prozent auf Rang 4.

„Hogwarts Legacy“, das derzeit Teil eines PS5-Bundles ist, konnte im Wochenvergleich um 44 Prozent zulegen und erreichte Platz 5. Im Fall von „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ erfolgte dank eines vergleichbaren Paketes ein Zuwachs um 146 Prozent.

Weniger Erfolg hatte „The Texas Chainsaw Massacre“, das eine Woche zuvor auf Platz 13 debütierte und in der vergangenen Woche nur Platz 37 erreichte. Die Verkäufe gingen um 43 Prozent zurück. „Pikmin 4“ fiel knapp aus den Top 10, von Platz 8 auf Platz 14. „Immortals of Aveum“ landete in der Debütwoche auf Platz 21.

UK-Charts in der Übersicht:

(Neu) Armored Core 6: Fires of Rubicon (1) Mario Kart 8 Deluxe (4) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (3) FIFA 23 (9) Hogwarts Legacy (24) Lego Star Wars: The Skywalker Saga (5) Mortal Kombat 11 Ultimate (7) Minecraft (Nintendo Switch) (12) The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition (2) Grand Theft Auto 5

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Recht ähnlich dürften die Verkäufe in Deutschland aussehen, wobei lokale Angebote und Preisaktionen zu Verschiebungen führen können. Doch auch hierzulande wird „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ äußerst erfolgreich gestartet wein.

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren