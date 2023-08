EU-Charts im Juli 2023: Ein alter Bekannter an der Spitze – PS5 mit beeindruckenden Zahlen

Auf Basis der von GSD erhobenen Daten wurden heute die europäischen Hard- und Software-Charts aus dem Monat Juli 2023 veröffentlicht. Wie aus den Erhebungen von GSD hervorgeht, ging der Monat für die Videospielindustrie mit erfreulichen Ergebnissen zu Ende.

Insgesamt wurden in Europa im vergangenen Monat 11,6 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft, was im Vergleich mit dem Juli 2022 einem Plus von stattlichen 34 Prozent entspricht. Während der Löwenanteil von knapp 7,9 Millionen Spielen digital verkauft wurde, entfielen 3,75 Millionen abgesetzte Spiele auf den europäischen Retail-Markt.

Aufgrund diverser Sales und Angebote erklomm „Grand Theft Auto 5“ im Juli ein weiteres Mal die Spitze der europäischen Software-Charts, bei denen sowohl Download- als auch Retail-Verkäufe berücksichtigt werden. Auf den weiteren Plätzen folgen „FIFA 23“ und „Red Dead Redemption 2“.

Der erste Neueinsteiger, Nintendos Strategie-Titel „Pikmin 4“, ist auf dem elften Rang zu finden.

PS5 der große Gewinner im Juli 2023

Sicherlich auch angetrieben von den diversen temporären Preissenkungen des vergangenen Monats sicherte sich die PlayStation 5 mit einem komfortablen Vorsprung vor der Switch und der Xbox Series X/S den ersten Platz der europäischen Hardware-Charts im Juli 2023. Gegenüber dem Vorjahresmonat legt die PlayStation 5 um 244 Prozent zu. Im direkten Vergleich mit dem Juni 2023 beträgt das Absatzplus immerhin noch 24 Prozent.

Die Verkaufszahlen der Switch gingen gegenüber dem Juli 2022 um neun Prozent zurück. Abschließend berichtet GSD, dass in Europa im Juli 2023 493.000 Spielekonsolen verkauft wurden. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Plus von 62,5 Prozent. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Märkte Deutschland und Großbritannien bei den Konsolenverkäufen nicht berücksichtigt wurden.

Ganz im Gegensatz zu den erhobenen Software-Charts. Anbei die Top 20 des vergangenen Monats.

EU-Software-Charts im Juli 2023

1. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

2. FIFA 23 (EA)

3. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

4. Diablo 4 (Activision Blizzard)

5. Hogwarts Legacy (Warner Bros)

6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)*

7. The Crew 2 (Ubisoft)

8. F1 23 (EA)

9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

10. NBA 2K23 (2K Sports)

11. Pikmin 4 (Nintendo)*

12. Elden Ring (Bandai Namco)

13. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

14. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

15. A Way Out (EA)

16. Grand Theft Auto Online (Rockstar)

17. Civilization 6 (2K Games)

18. Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard)

19. It Takes Two (EA)

20. Final Fantasy XVI (Square Enix)

*keine digitalen Zahlen verfügbar

Quelle: GamesIndiustry.biz

