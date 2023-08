US-Charts: Remnant II und PS5 im Juli ganz oben

Anfang des Monats teilte der CEO von Gunfire Games stolz mit: „Remnant II“ hat die internen Erwartungen übertroffen. Nicht mal sieben Tage brauchte der Hardcore-Shooter, um sich eine Million Mal zu verkaufen.

Die nun eingetroffenen Monats-Charts aus den Vereinigten Staaten unterstreichen den Erfolg von „Remnant II“. Hier belegte das Spiel nämlich den ersten Platz – vor „Diablo IV“, das im Juni noch an der Spitze war.

Aufs ganze Jahr hochgerechnet ist der Third-Person-Shooter auf Platz 18 der meistverkauften Games. Die Eins besetzt weiterhin „Hogwarts Legacy. Gleich dahinter kommt „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Mit „Pikmin 4“ und „Exoprimal“ sind noch zwei weitere Neueinsteiger in der Top 20. Ersteres schaffte es auf Platz 6, Letzteres immerhin auf die 16.

Drei PlayStation-Exklusivtitel sehen wir in den Charts. Dazu zählen „Final Fantasy XVI“ (5), „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ (17) und „Marvel’s Spider-Man“ (18).

Die Juli-Platzierungen aufgelistet

(Neu) Remnant II (1) Diablo IV Call of Duty: Modern Warfare II Hogwarts Legacy Final Fantasy XVI (Neu) Pikmin 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Street Fighter 6 Elden Ring MLB: The Show 23^ Star Wars Jedi: Survivor Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops II Minecraft FIFA 23 (Neu) Exoprimal Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man Dead Island 2 Call of Duty: Black Ops III

Und bei den Konsolen? Hier führt weiterhin die PlayStation 5. Sowohl hinsichtlich der Stückzahlen als auch des Umsatzes ist die Sony-Konsole vorne. Dahinter folgt die Nintendo Switch. Letztes Jahr waren die Hardware-Ausgaben allerdings noch um 19 Prozent höher. Im Übrigen ist der DualSense Edge Controller jetzt das meistverkaufte Zubehör des bisherigen Jahres.

