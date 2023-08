Armored Core 6: Accolades-Trailer zelebriert die Wertungen des Mech-Shooters

In der vergangenen Woche erschien mit "Armored Core 6: Fires of Rubicon" das neueste Werk der "Elden Ring"-Macher von From Software. Mit dem offiziellen Accolades-Trailer werden die Testwertungen gefeiert, die der Mech-Shooter einfuhr.

Nachdem es den Entwicklern von From Software mit dem Rollenspiel „Elden Ring“ gelang, den erfolgreichsten Titel der Studiogeschichte abzuliefern, wurde mit „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ in der letzten Woche der neueste Titel des japanischen Studios veröffentlicht.

Wie sich den internationalen Reviews entnehmen ließ, gelang es From Software mit „Fires of Rubicon“, die „Armored Core“-Reihe technisch wie spielerisch auf das nächste Level zu heben. Auch in unserem Test konnte der Mech-Shooter überzeugen und staubte dank seines spannenden Gameplays und des hohen Wiederspielwerts neun von zehn möglichen Punkten ab.

Um noch unentschlossene Spielerinnen und Spieler zu ködern, stellte From Software den offiziellen Accolades-Trailer zu „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ bereit, mit dem die Entwickler die hohen Wertungen ihres neuen Projekts feiern.

Bandai Namco sieht im neuen Ableger eine große Chance

In einem Interview wies Arnaud Muller, der CEO der europäischen Niederlassung von Bandai Namco Entertainment, kurz nach dem Release des Mech-Shooters darauf hin, dass das Unternehmen in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ eine große Chance sieht, da der Titel von „Elden Ring“ und dem Hype, der durch den Erfolg des Rollenspiels um From Software entstand, profitieren könnte.

„Für die Franchise ist das ein großer Schritt nach vorne“, führte Müller zu den Verkaufszahlen, die Bandai Namco Entertainment erwartet, aus. „Wir werden nicht in der Lage sein, die Zahlen von Elden Ring zu erreichen, aber wir werden bei Weitem das übertreffen, was die bisherigen Armored Core-Spiele erreicht haben.“

Zumindest in Großbritannien feierte der Mech-Shooter einen erfolgreichen Start und stieg prompt auf dem ersten Platz der Retail-Charts ein.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

