Armored Core 6: Overview-Trailer kurz vor der Veröffentlichung

Bevor es am morgigen Freitag losgeht, dürft ihr euch noch einen letzten Trailer anschauen. Hier erhaltet ihr eine Übersicht vom actiongeladenen Mech-Spiel.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" bietet rasante, spektakuläre Mech-Gefechte.

Der heute veröffentlichte Trailer zu „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ verschafft euch einen Spiel-Überblick. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zum neuesten Werk von From Software.

„Denkst du, du hast das Zeug zum Piloten eines Armored Core? Lerne alles, was du wissen musst, um in deinem neuen Leben als Söldner auf Rubicon 3 durchzustarten“, steht am Anfang der Video-Beschreibung.

Die vier Bestandteile erklärt

In folgende vier Teile unterteilt sich das Video:

Handlung (0:22)

Kämpfe (1:23)

Montage (2:05)

Missionen (3:17)

Nicht nur Einzelspieler-Fans kommen auf ihre Kosten, sondern auch Multiplayer-Liebhaber. Denn mit dabei ist ein PvP-Modus, der euch gegen andere Mech-Piloten antreten lässt.

Erst gestern berichteten wir über die internationalen Testwertungen, die ordentlich Lust auf das Mech-Spiel machen. Basierend auf 50 eingereichten Reviews beträgt der Metascore nämlich 87 Punkte. Und auch in unserem eigenen Testbericht kann der neue „Armored Core“-Ableger überzeugen. Neun von zehn möglichen Punkten vergab Sven, der unter anderem den Widerspielwert, die Anpassungsmöglichkeiten und die Bosskämpfe lobt. Das Comeback von From Softwares Mech-Reihe ist also gelungen!

Den Launch-Trailer stellte Bandai Namco Entertainment übrigens schon am Dienstag online.

Im PlayStation Store zahlt ihr einen Preis von 69,99 Euro. Zehn Euro teurer ist die Digital Deluxe Edition, die zusätzlich ein Artbook und den Soundtrack enthält. Bestellt ihr heute noch schnell vor, kriegt ihr noch ein paar Boni dazu. Und zwar den Kampfroboter Melander C3 G13. das Teileset des Melander C3, ein Emblem und ein exklusiver Sticker.

