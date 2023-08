Armored Core 6: Launch-Trailer stimmt auf FromSoftware-Mech-Spiel ein

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" steht kurz vor der Veröffentlichung. Wenige Tage zuvor kann der offizielle Launch-Trailer in Augenschein genommen werden.

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler FromSoftware feiern die bevorstehende Veröffentlichung von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ mit einem Launch-Trailer, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann. Erscheinen wird der Titel am kommenden Freitag für Konsolen und PC.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist ein Kampfspiel, in dem Spieler ihren Mech durch ein Schlachtfeld schicken und versuchen, zu Lande und in der Luft den Sieg zu erringen.

Die Mechs können ausgiebig individualisiert werden, um eine Vielzahl von Spielstilen zu ermöglichen. Die Auswahl verschiedener Teile verändert nicht nur die Angriffe des Mechs, sondern wirkt sich auch direkt auf seine Bewegung und seinen Kampfstil aus. Damit soll jede Mission mit einer einzigartigen Mech-Strategie möglich sein.

Hinzu kommen allerlei Bosskämpfe, die mit einer Vielzahl von offensiven und defensiven Taktiken auf kurze und lange Distanz angegangen werden können.

Collector’s Edition weiterhin erhältlich

Vorbestellungen von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ werden weiterhin angenommen, beispielsweise bei Amazon, wo für die Day One-Edition 69,99 Euro* fällig werden. Soll es hingegen die Collector’s Edition sein, die unter anderem mit einer Mech-Nachbildung daher kommt, sind 249,99 Euro* zu bezahlen. Im PlayStation Store kann wiederum für 79,99 Euro eine Deluxe Edition erworben werden.

Falls ihr zunächst einen Blick auf die Test-Wertungen zu „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ werfen möchtet: Auch diese stehen unmittelbar vor der Veröffentlichung. Die noch unausgefüllte Metascore-Seite kann auf Metacritic bereits aufgerufen werden.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ kommt am 25. August 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam auf den Markt. Nachfolgend kann der Launch-Trailer angeschaut werden:

