Elden Ring: Wäre ohne Dark Souls 2 nicht dasselbe, so Miyazaki

Während die Titel der japanischen Entwickler von FromSoftware von einer großen Fangemeinde profitieren, gibt es darunter auch einige „schwarze Schafe“, die von den Spielern nicht so viel Liebe abbekommen, wie andere Games. Dazu lässt sich wohl auch das ursprünglich 2014 erschienene „Dark Souls 2“ zählen, das 2015 in der erweiterten Version „Scholar of the First Sin“ veröffentlicht wurde.

In einem Interview sprach Hidetaka Miyazaki, der Director von „Elden Ring“, nun über das umstrittene Spiel. Er glaubt, dass „Dark Souls 2“ der Souls-Reihe von FromSoft guttat und seine Ideen die „Serie getragen“ hätten.

Dark Souls 2 hat laut Miyazaki die größte Ähnlichkeit mit Elden Ring

„Was Dark Souls 2 angeht, so denke ich persönlich, dass es ein wirklich großartiges Projekt für uns war, und ich glaube, ohne es hätten wir viele der Verbindungen und Ideen nicht gehabt, die den Rest der Serie vorangebracht haben“, so Miyazaki in dem Interview. Der Director gab an, dass „Dark Souls 2“ wohl das Spiel der Souls-Reihe ist, das die größte Ähnlichkeit zu „Elden Ring“ hätte. Es ist zudem das einzige Spiel der „SoulsBorne“-Serie, bei dem Miyazaki nicht persönlich die Leitung übernahm. Dieser Job ging an Tomohiro Shibuya und Yui Tanimura.

Doch auch die verschiedenen Verantwortlichen wären ein Vorteil, der die Serie letztendlich vorangetrieben hätte. „Wir waren in der Lage, einen anderen Impuls zu geben, andere Ideen zu haben und andere Verbindungen herzustellen, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Man kann wirklich nicht sagen, ob und wie die Serie ohne Dark Souls 2 weitergeführt worden wäre“, so Miyazaki weiter. „Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft neue Directors sehen werden. Wenn wir das tun, würde ich mich gerne von der Aufsichtsrolle zurückziehen und ihnen die volle Leitung und Kontrolle über diese Projekte überlassen. Ich denke, das ist wirklich der beste und einfachste Weg für sie, sich in diesem Umfeld und mit diesen neuen Projekten zu entfalten.“

FromSoftware hat kürzlich das erste Gameplay sowie den Erscheinungstermin der „Elden Ring“-Erweiterung „Shadows of the Erdtree“ veröffentlicht. Der DLC zu dem beliebten Rollenspiel wird am 21. Juni 2024 erscheinen. Ob es sich dabei um die erste und gleichzeitig einzige Erweiterung für „Elden Ring“ handeln wird, ist noch nicht bekannt.

