Armored Core: Nach dem Erfolg von Fires of Rubicon – Miyazaki über die Zukunft der Reihe

In einem aktuellen Interview sprach From Softwares Präsident Hidetaka Miyazaki auch über die Zukunft der "Armored Core"-Reihe. Laut Miyazaki verstärkte der kommerzielle Erfolg von "Fires of Rubicon" den Wunsch, zukünftig weitere "Armored Core"-Titel zu veröffentlichen.

In dieser Woche präsentierten uns die Entwickler von From Software die ersten Spielszenen zur kommenden „Elden Ring“-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ und gaben bekannt, dass der DLC am 21. Juni 2024 erscheint.

Passend zu dieser Ankündigung sprach From Software-Boss Hidetaka Miyazaki im Interview mit IGN Japan über verschiedene Themen. Neben einem möglichen Nachfolger zu „Elden Ring“ wurde die „Armored Core“-Reihe thematisiert. Wie wir wissen, wurde das im letzten Jahr veröffentlichte „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ sowohl von den Kritikern als auch der Gaming-Community sehr positiv aufgenommen.

Wie Miyazaki anmerkte, bezeichnen die Verantwortlichen „Fires of Rubicon“ intern ebenfalls als Erfolg und hegen den Wunsch, zukünftig an neuen „Armored Core“-Projekten zu arbeiten.

Auch wenn bezüglich weiterer Titel noch nichts spruchreif sei, formulierte Miyazaki schon jetzt ein ambitioniertes Ziel: Den Qualitätsstandard der Reihe mit zukünftigen Ablegern noch einmal zu erhöhen.

Armored Core eine wichtige Franchise

Zur Bedeutung, die „Armored Core“ intern genießt, ergänzte Miyazaki: „“Wie Sie an der Tatsache sehen können, dass wir Armored Core 6 gemacht haben, ist die Armored Core-Reihe für From Software wirklich wichtig. Wir haben den starken Willen, sie auch in Zukunft weiterzuführen.“

„Ich denke, Armored Core 6 war ein Erfolg. Andererseits war nicht alles perfekt, und es gibt noch Raum für Verbesserungen. Daher habe ich nicht vor, dort stehen zu bleiben. Allerdings ist bisher noch nichts Konkretes beschlossen worden“, so der Boss von From Software weiter.

Auf Metacritic brachte es „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ im vergangenen Jahr auf eine Durchschnittswertung von stattlichen 86 Punkten. Mit einem User-Score von 8.0 kam der Mech-Shooter auch bei den Spielerinnen und Spielern gut an.

Wie viele Abnehmer „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ seit dem Release im August 2023 fand, bestätigten From Software beziehungsweise Bandai Namco Games leider nicht. Allerdings wies der japanische Synchronsprecher Yasuyuki Kase, der im neuesten Ableger V.IV Rusty vertonte, darauf hin, dass sich der Mech-Shooter bis Ende Oktober 2023 2,8 Millionen Mal verkaufte.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

