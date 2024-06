Elden Ring: RPG-Hit knackt nächsten beeindruckenden Meilenstein

Am heutigen Mittwoch verkündete From Software die aktuelle Verkaufszahl von "Elden Ring". Inzwischen wurde der nächste große Meilenstein geknackt.

Eine weitere magische Verkaufszahl wurde überschritten: Mittlerweile hat sich der Open-World-Soulsborne-Titel „Elden Ring“ mehr als 25 Millionen Mal verkauft.

From Software, das Unternehmen hinter dem Spiel, machte darauf via Twitter/X aufmerksam: „Die kumulierten weltweiten Lieferungen von „ELDEN RING“ haben 25 Millionen Einheiten überschritten. Vielen Dank an alle, die dieses Spiel gespielt haben.“

Für diesen beeindruckenden Meilenstein hat das fordernde Action-Rollenspiel etwas über zwei Jahre gebraucht. Der Release fand am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC statt.

Ein Must-Play-Titel, der zahlreiche Preise gewann

Als die Testwertungen eingetroffen sind, war schnell klar: Ein echter Überflieger kommt auf die Spieler zu. Auf satte 96 Punkte kletterte der Metascore, womit „Elden Ring“ zu den bestbewerteten Titeln überhaupt zählt.

Wegen der immens hohen Qualität erhielt From Software später unter anderem die prestigeträchtige GOTY-Auszeichnung bei den Game Awards 2022. Es war nicht der einzige Preis, über den sich das Entwicklerteam freuen durfte.

Wer vom Fantasy-Abenteuer überzeugt war, kann in Kürze erneut in die Welt von „Elden Ring“ eintauchen. Denn am 21. Juni kommt der große „Shadow of the Erdtree“-DLC heraus. Der Preis beträgt 39,99 Euro, wofür ihr From Softwares bisher umfangreichste Erweiterung bekommt.

Noch sind die meisten Spieler aber noch nicht bereit für den DLC:

Wer das Hauptspiel noch nicht hat, kann es gleich zusammen mit der Erweiterung kaufen. Die sogenannte SOTE Edition kostet euch 79,99 Euro. Möchtet ihr weitere Inhalte dazu haben, ist die SOTE Deluxe Edition das Richtige für euch.

Neben der bekanntgegebenen Verkaufszahl hat Bandai Namco noch ein Video hochgeladen, das die bisherige Reise von „Elden Ring“ veranschaulicht:

