Summer Game Fest 2024: Steam nimmt Überraschung vorweg – Diese Titel werden präsentiert

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns auf das Summer Game Fest freuen. Dieses setzt sich wie gehabt aus diversen Events zusammen, die von den Entwicklern und Publishern für Ankündigungen beziehungsweise Präsentationen genutzt werden.

Los geht es mit dem von Geoff Keighley moderierten Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024. Das Event startet am Freitag, den 7. Juni 2024 um 23 Uhr unserer Zeit. Wenige Tage vor dem Start des Summer Game Fest 2024 sickerten die ersten Titel durch, auf die wir uns freuen dürfen. Für den „Leak“ sorgte die offizielle Seite des Summer Game Fest 2024 auf Steam.

Der Website lässt sich entnehmen, dass Capcom mit von der Partie sein und uns mehr Material zu „Monster Hunter Wilds“ liefern wird. Da der Publisher kürzlich eine „spezielle Ankündigung“ im Rahmen des Summer Game Fest 2024 andeutete, dürfte das Ganze nicht überraschend kommen.

Weitere für das Summer Game Fest 2024 bestätigte Titel entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

Diese Spiele wurden für das Summer Game Fest 2024 bestätigt

Dragon Ball: Sparking! Zero

Party Animals

Mecha Break

Neva

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Metaphor: ReFantazio

Palworld

The First Descendent

Monster Hunter Wilds

Battle Crush

Once Human

The Finals

Auch in diesem Jahr werden die sogenannten „Day of the Devs“ ein Bestandteil des Summer Game Fest 2024 sein und es den Entwicklern kleinerer Projekte ermöglichen, diese einer breiten Masse zu präsentieren. Wie in den Vorjahren liegt der Fokus der „Day of the Devs“ auf kreativen Titeln, die in der Regel von Indie-Studios entwickelt werden.

Laut der Summer Game Fest 2024-Seite auf Steam stehen in diesem Jahr die Präsentationen von Titeln wie „UFO 50“ oder „Hello Again“ an.

Day of the Devs: Diese Spiele warten auf euch

Hello Again

Koira

Psychroma

Phoenix Springs

UFO 50

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Tom the postgirl

While Waiting

Karma

After Love EP

Zoochosis

Building Relationships

Screenbound

Wir sind beim Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2024 am Freitag Abend natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Ankündigungen versorgen.

Kurz vor dem Start der Veranstaltung dämpfte Keighley die Erwartungen der Community und wies darauf hin, dass wir nicht mit Ankündigungen und Präsentationen in der Größenordnung eines „GTA 6“ rechnen sollten.

