Summer Game Fest: Livestream, Uhrzeit, Spiele – Showcase hier verfolgen

An diesem Wochenende startet das Summer Game Fest 2024, das uns genau wie in den letzten Jahren allerlei Events, Livestreams und natürlich Ankündigungen und Updates zu kommenden Spielen beschert.

Los geht es mit dem von Geoff Keighley moderierten Eröffnungsevent. Dieses findet am heutigen Freitagabend statt und bringt es laut offiziellen Angaben auf eine Länge von zwei Stunden. Wie in den Vorjahren wird euch natürlich die Möglichkeit geboten, das Eröffnungsevent in Form eines Livestreams mitzuverfolgen.

Der Start erfolgt um 22:30 Uhr mit der Pre-Show. Das Eröffnungsevent des Summer Game Fest wiederum startet um 23 Uhr unserer Zeit.

Welche Spiele sind zu sehen?

Um euch auf das Summer Game Fest 2024 einzustimmen, stellten die Verantwortlichen vor wenigen Tagen einen sogenannten Hype-Trailer zur Verfügung. Dieser umfasste Spiele wie das neue „Astro Bot“-Abenteuer, „Phantom Blade Zero“, „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ oder Ubisofts „Star Wars: Outlaws“, die auf dem Event offenbar einen Auftritt haben.

Ergänzend zu dem Hype-Trailer ging kürzlich die offizielle Steam-Seite zum Summer Game Fest 2024 an den Start. Auch diese nannte weitere Spiele, die auf ihre Präsentation warten.

Hier wurden unter anderem kommende Blockbuster wie „Warhammer 40,000: Space Marine 2“, „Monster Hunter: Wilds“ oder das Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance 2“ aufgelistet.

Zudem umfasste die Auflistung erste Titel, die wir im Rahmen des „Day of the Devs“ zu Gesicht bekommen.

Haltet eure Erwartungen in einem realistischen Rahmen

Auch wenn das Summer Game Fest 2024 natürlich für die eine oder andere Überraschung sorgen wird, sollten wir unsere Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Wie Produzent und Moderator Geoff Keighley kürzlich anmerkte, ist nämlich nicht mit Ankündigungen beziehungsweise Präsentationen in der Größenordnung von „GTA 6“ rechnen.

„Ich denke, dass es hinsichtlich verrückter Ankündigungen und schockierender Überraschungen in diesem Sommer etwas ruhiger zugehen wird. Dies ist etwas, das ich immer wieder online beobachte: die verrückten Spekulationen. Genau wie in der vergangenen Woche bei State of Play verlieren sich die Leute in verrückten Spekulationen“, so Keighley.

Und weiter: „Ich glaube, es wird eine gute und solide Show, doch es wird keinen neuen Trailer von GTA 6 für euch geben.“

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren