Tekken 8: Ingame-Shop und Tekken Fight Pass sorgen für Review-Bombing

Eigentlich legte „Tekken 8“ im Januar einen erfolgreichen Start hin. Nachdem der Fighting-Titel zum Release mit zahlreichen Höchstwertungen bedacht wurde, gab Bandai Namco Games wenige Wochen später bekannt, dass sich „Tekken 8“ im ersten Monat mehr als zwei Millionen Mal verkaufte.

Lange sollte dieser Frieden allerdings nicht währen. Zunächst kündigte Bandai Namco Games im Februar einen Ingame-Shop an, der kurze Zeit später den Weg ins Spiel fand. In diesem werden optionale Inhalte wie zusätzliche Outfits angeboten. Bereits der Ingame-Shop verstimmte den einen oder anderen.

Das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brachte vor wenigen Tagen allerdings die Ankündigung des Tekken Fight Pass. Dieser orientiert sich an den Battle-Pässen anderer Live-Service-Titeln und wird sowohl in einer kostenlosen als auch einer kostenpflichtigen Version angeboten.

Die Community verschafft ihrem Unmut Luft

Schon die offizielle Ankündigung des Tekken Fight Pass sorgte in der Community für lautstarke Kritik. Mittlerweile schlägt sich das Ganze auch in den User-Reviews nieder. Insbesondere auf Steam reagierten zahlreiche Spielerinnen und Spieler mit einem Review-Bombing auf die Ankündigung des Tekken Fight Pass.

In den Wochen nach dem Release fielen die Nutzerbewertungen von „Tekken 8“ auf Steam nach über 16.000 Abstimmungen noch sehr „Sehr positiv“ aus. Durch die Ankündigung des Tekken Fight Pass schlug diese Entwicklung jedoch schnell ins Gegenteil um.

So weisen die aktuellen Rezensionen auf Steam nur noch einen „Ausgeglichenen“ Durchschnitt auf, wobei 40 Prozent der über 3.100 Rezensionen in den letzten 30 Tagen negativ waren.

Auch auf Metacritic meldeten sich User aufgrund des Tekken Fight Pass mit negativen Nutzerwertungen zu Wort. Hier beläuft sich der User-Score aber immerhin noch auf 7.9 Punkte.

Game Director verwies auf die gestiegenen Entwicklungskosten

Der für seine teilweise deutlichen Worte bekannte Game Director Katsuhiro Harada äußerte sich vor wenigen Wochen zur Kritik der Community am Ingame-Shop von „Tekken 8“. Dabei verwies er auf die gestiegenen Entwicklungskosten gegenüber „Tekken 7“, die sich laut dem Game Director verdreifacht hätten.

Zudem sei es laut Harada mittlerweile immer schwerer, die Entwicklungskosten großer Triple-A-Produktionen wieder einzuspielen. Hinzukommt, dass Titel wie die „Tekken“-Serie, die über einen langen Zeitraum mit Updates und Online-Modi unterstützt werden, für zusätzliche Kosten sorgen.

„Die wirtschaftliche Situation und alles andere ändert sich. Wenn wir einfach nichts tun, wie er vorschlägt, wird das Spiel in ein paar Monaten einfach nicht mehr funktionieren. Ich denke, das ist, was er will. Es hat also keinen Sinn, mit ihm über diese Realitäten zu sprechen.“

„Er möchte, dass wir die wirtschaftliche Aktivität einstellen und aufhören, das Spiel zu aktualisieren und zu unterstützen“, so Harada zur Kritik eines Nutzers am Ingame-Shop.

„Tekken 8“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren