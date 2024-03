Tekken 8: Inkl. Permabanns – Nutzer berichten von Maßnahmen gegen Cheater & Plugger

Aktuellen Berichten zufolge ergreifen die Entwickler von Bandai Namco Games endlich Maßnahmen gegen Spielerinnen und Spieler, die in "Tekken 8" gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Wie berichtet wird, hagelte es sogar schon die ersten dauerhaften Banns.

Zum Launch kämpfte der Ende Januar veröffentlichte Fighting-Titel „Tekken 8“ genau wie sein Vorgänger mit sogenannten Rage-Quittern beziehungsweise Pluggern.

So werden Spielerinnen und Spieler bezeichnet, die ihre Verbindung trennen oder das Spiel verlassen, wenn sich abzeichnet, dass sie eine Partie verlieren. Vor wenigen Wochen versprach Game Director Katsuhiro Harada, dass sein Team an Maßnahmen arbeitet, mit denen die Entwickler in „Tekken 8“ einen fairen Wettbewerb gewährleisten möchten. Nachdem Harada unter anderem von permanenten Banns sprach, scheint es nun die ersten Rage-Quitter getroffen haben.

Darunter den Streamer Dale Wilson alias „LowTierGod“, der dauerhaft aus dem Online-Modus von „Tekken 8“ verbannt wurde. Auf die Offline-Modi haben gebannte Spielerinnen und Spieler natürlich auch weiterhin Zugriff. Lediglich Online-Duelle sind nicht mehr möglich.

Banns sind möglicherweise nicht in allen Ländern möglich

Auch wenn es laut den Betroffenen in den letzten Tagen die ersten Permabanns setzte, führen Vergehen im Online-Modus von „Tekken 8“ nicht zwangsläufig zu einer dauerhaften Sperre. Stattdessen setzen die Entwickler von Bandai Namco Games laut Harada zunächst auf Verwarnungen oder temporäre Banns.

Erst bei mehrfachen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen von „Tekken 8“ laufen die User Gefahr, dauerhaft aus dem Online-Modus des Fighting-Titels verbannt zu werden. Laut Entwicklerangaben können die Maßnahmen und Banns möglicherweise nicht in allen Ländern umgesetzt werden.

Hier beziehen sich die Verantwortlichen auf die Gesetze von Ländern, die unter Umständen verhindern, dass Bandai Namco Games Spielerinnen und Spieler dauerhaft aus dem Online-Modus von „Tekken 8“ aussperrt.

Entwickler rufen zum Melden von Cheatern & Pluggern auf

Um in „Tekken 8“ langfristig für einen fairen Wettbewerb zu sorgen, setzt Bandai Namco Games auch auf die Unterstützung der Community. So rufen die Entwickler dazu auf, Cheater, Rage-Quitter und andere User, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, zu melden. Dies könnt ihr zum einen im Spiel selbst tun.

Ruft dafür einfach das gewünschte Profil auf und meldet dieses mittels der entsprechenden Funktion. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Wiederholung als Beweis auf X beziehungsweise Twitter hochzuladen und mit dem Hashtag „#T8_report“ zu versehen.

„Tekken 8“ erschien Ende Januar für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Mit zwei Millionen abgesetzten Einheiten in drei Wochen schlug „Tekken 8“ seinen Vorgänger deutlich und verkaufte sich über den internen Erwartungen.

