Bloodstained Ritual of the Night 2: Nachfolger noch im frühen Entwicklungsstadium

Vor wenigen Tagen bestätigte 505 Games die laufenden Arbeiten an einem Nachfolger zu "Bloodstained: Ritual of the Night". Wie das Unternehmen nun einräumte, befindet sich dieser allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

"Bloodstained: Ritual of the Night" bekommt einen Nachfolger spendiert.

Im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal ging der Publisher 505 Games auch auf kommende Projekte ein, die sich derzeit in Entwicklung befindet.

Bestätigt wurde unter anderem die laufende Entwicklung eines Nachfolgers zum Action-Adventure „Bloodstained: Ritual of the Night“. Konkrete Details zum Sequel wurden zum Leidwesen der Fans leider nicht genannt. Und wie sich aktuell abzeichnet, könnte auch noch einiges an Zeit ins Land gehen, ehe mit der offiziellen Enthüllung beziehungsweise Präsentation von „Bloodstained: Ritual of the Night 2“ zu rechnen ist.

Frische Inhalte zum ersten Teil in Arbeit

So wies 505 Games in einem aktuellen Statement darauf hin, dass sich der Nachfolger derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Gleichzeitig wurde versprochen, dass die Entwickler von Artplay an weiteren Inhalten für das originale „Bloodstained: Ritual of the Night“ arbeiten. Wann diese vorgestellt oder gar veröffentlicht werden sollen, wurde nicht verraten.

Stattdessen heißt es in der Mitteilung lediglich: „Bezüglich der jüngsten Berichte befinden sich 505 Games und Artplay in einem sehr frühen Planungsstadium für eine Bloodstained-Fortsetzung. Die aktuellen Entwicklungsressourcen konzentrieren sich jedoch auf die Fertigstellung der kommenden Inhalte von Bloodstained: Ritual of the Night. Wir haben eine ganze Menge für euch geplant.“

„Bloodstained: Ritual of the Night“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

Regarding recent reports, @505_Games and @ArtplayEN are in very early planning stages for a #Bloodstained sequel. However, current development resources are focused on completing Bloodstained: Ritual of the Night’s upcoming content. We have a lot planned for you. pic.twitter.com/yPV0n31gBX — Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) June 4, 2021

