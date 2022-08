Bloodstained Ritual of the Night: Crossover mit Journey kommt nächste Woche

Bloodstained Ritual of the Night:

Auch drei Jahre nach dem Release erhält „Bloodstained: Ritual of the Night“ noch immer neue Inhalte. In der nächsten Woche wird ein besonderes Crossover mit dem 2012 erschienenen „Journey“ zum Spiel hinzugefügt.

Im vergangenen Juni hatten die Entwickler von „Bloodstained: Ritual of the Night“ bereits einige neue Inhalte für das Spiel in einer Roadmap angekündigt. Was die Spieler in dem kommenden Update 1.4 erwartet, hatte man dabei jedoch noch nicht verraten, sondern es mit „Crossover Area“ vorgestellt.

Nun wissen wir, dass das neue Crossover mit „Journey“ zu tun hat. Das preisgekrönte Abenteuerspiel von thatgamecompany hat die Entwickler von „Bloodstained: Ritual of the Night“ zu einem neuen Bossareal inspiriert, das mit Patch 1.4 am 23. August 2022 zum Spiel hinzugefügt wird.

Neuer Schlossbereich inspiriert von „Journey“

Mit dem kommenden Update öffnet sich in „Bloodstained: Ritual of the Night“ ein neuer Schlossbereich, der in der Bildsprache und dem Leveldesign von „Journey“ inspiriert wurde, jedoch mit einem „Bloodstained“-Twist aufwarten soll. Der neue Abschnitt trägt den Namen „The Tunnels“, der die Spieler in ein höhlenartiges Labyrinth versetzt. Hat man sich einen Weg aus dem Labyrinth gekämpft, muss man sich jedoch auch noch dem Boss stellen. Meistert man diese Herausforderung, winkt als Belohnung ein von Journey inspirierter ausrüstbarer Gegenstand.

Der neue von „Journey“ inspirierte Bereich erscheint im Spiel, sobald Gebel befreit und die Höhle der Behemoths in „Bloodstained: Ritual of the Night“ freigeschaltet wurde. Laut den Entwicklern wird dann eine Tür erscheinen, die zu dem neuen Gebiet führt. Ein markierter Bereich wird zeigen, wo die Reise beginnt.

Das Crossover mit „Journey“ wird nicht der einzige neue Inhalt bleiben, der im dritten Jahr nach dem Release zu „Bloodstained: Ritual of the Night“ hinzugefügt wird. Laut der veröffentlichten Roadmap warten im Herbst schon ein Chaos- und ein VS-Modus mit Update 1.5. Im Winter soll es neue Outfits sowie einen „Classic Mode 2“ geben.

