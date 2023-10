PS Plus Extra/Premium: Oktober-Spiele für PS4 und PS5 sind da

Für PS Plus Extra und Premium wurden weitere Spiele freigeschaltet, sodass ein Blick in den PlayStation Store lohnt. Mit dabei sind “Gotham Knights”, “Alien Isolation” und weitere Titel, die ohne Zusatzkosten geladen werden können.

Es gibt wieder neues Futter für Abonnenten von PlayStation Plus, zumindest dann, wenn sie eine der beiden höherpreisigen Stufen abonniert haben. Die Neuaufnahmen für Extra und Premium sind da, wie die Übersicht im PlayStation Store verdeutlicht.

Angekündigt wurden die Spiele bereits in der vergangenen Woche. Mit dabei sind “Gotham Knights”, “Outlast 2”, “Dead Island” in der Definitive Edition und “Alien Isolation”, um nur wenige Beispiele zu nennen.

PS Plus Extra und Premium im Oktober

Nachfolgend sind sämtliche Spiele aufgelistet, die ab heute in den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium verweilen. Mit Abo können sie ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

PS Plus Extra:

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

PS Plus Premium / Classics:

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht: Mit der Aufnahme der neuen Spiele in die Bibliotheken von Extra und Premium fallen andere Games weg, darunter “Far Cry 5”, “The Medieum”, “Limbo”, “Inside”, mehrere “Yakuza”-Spiele, “The Crew” und weitere Titel, die in der hier verlinkten Meldung aufgelistet sind.

Neben den Neuzugängen für Extra und Premium können Spieler ebenfalls die Oktober-Spiele der PS Plus-Stufe Essential laden. Sie bleiben bis zum Austausch des Angebotes im November im PS Plus-Angebot. Sobald sie in der persönlichen Bibliothek sind, können sie auch danach weiter genutzt werden, solange die PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

Weitere PS Plus-Spiele gibt es im November

Falls diesmal nichts für euch dabei ist: Schon im November geht es weiter. Nachfolgend die vorhersehbaren PS Plus-Termine des kommenden Monats:

Essential-Ankündigung am 1. November

Essential-Freischaltung am 7. November

Extra/Premium-Ankündigung am 15. November

Extra/Premium-Freischaltung am 21. November

Die Neugierde kann zumindest zu einem kleinen Teil im Vorfeld befriedigt werden, denn das erste PS Plus-Spiel ist seit September bekannt.

Für Spieler, die noch kein Abonnent sind: Der Preis für PlayStation Plus variiert je nach Stufe und Abo-Laufzeit. 8,99 Euro werden für einen einzelnen Monat PS Plus Essential fällig, während der Höchstbetrag bei 151,99 Euro liegt und zwölf Monate PS Plus Premium umfasst. Mehr zu PlayStation Plus und zu den Features hält die offizielle Webseite bereit.

