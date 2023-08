Tekken 6: Taiwan bewertet PS4- und PS5-Version

Das Beat’em Up „Tekken 6“ erschien ursprünglich für PlayStation 3, Xbox 360 und PlayStation Portable. Doch nun wurden eine PlayStation 4- und PlayStation 5-Version von der Taiwan Digital Game Rating Committee bewertet.

Außerdem hat das Komitee noch ein weiteres Kampfspiel eingestuft: Demnach wurden auch die PS4- und PS5-Version von „Soulcalibur: Broken Destiny“ bewertet. Dieser Titel erschien ursprünglich für PSP. Beide Spiele kamen in 2009 auf den Markt.

Tekken 6 und Soulcalibur: Broken Destiny für PS4 und PS5

Die neuen Bewertungen geben vermutlich einen Hinweis auf Umsetzungen für PS4 und PS5, die in Zukunft dem Classics-Katalog von PlayStation Plus Premium hinzugefügt werden könnten. Mit dem teuersten Abomodell ist es möglich, Spiele aus der PSP-Generation zu zocken, die in die Spielebibliothek aufgenommen wurden.

Wann genau die beiden Spiele ins Programm aufgenommen werden, wird durch die Einstufung nicht ersichtlich. Ob die PSP- oder die PS3-Version von „Tekken 6“ für PS Plus Premium aufgenommen wird, ist ebenfalls unklar.

Die PSP-Version von Tekken 6 unterscheidet sich zur PS3-Version insofern, dass es keinen Kampagnen-Modus mit eigener Story gibt. Doch für viele Spieler ist die Kampagne sowieso nicht das Herzstück des Spiels, sondern vielmehr der Online-Modus.

Mit seinem Roster und seinen Kampfmechaniken ist „Tekken 6“ eines der besten Beat’em Ups auf Handheld-Konsolen. Doch auch „Soulcalibur: Broken Destiny“ ist nicht zu verachten. In diesem Spiel tauchten erstmals Kratos aus „God of War“ und Dampierre als neue spielbare Kämpfer auf.

