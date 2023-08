Tekken 8: Raven und Azucena mit Trailern enthüllt

Der Launch von „Tekken 8“ lässt zwar noch eine Weile auf sich warten. Allerdings versüßt Bandai Namco die restliche Wartezeit mit weiteren Videos, in denen Charaktere für das Kampspiel vorgestellt werden. In den neusten Ausgaben, die unterhalb dieser Zeilen gestartet werden können, rücken Raven und Azucena in den Mittelpunkt.

Der Charakter Raven tauchte erstmals in „Tekken 5“ auf und er ist ein Geheimdienstoffizier der Vereinten Nationen. Der unten eingebettete Trailer gewährt einen Einblick in seine Ninjutsu-Kräfte und seine Fähigkeiten im Kampf. Am auffälligsten ist seine Fähigkeit, Kopien von sich selbst zu beschwören, um seine Feinde anzugreifen.

Azucena hingegen ist eine Kämpferin und wird als sogenannte peruanische Kaffeekönigin ins Gefecht geschickt. In ihrem Trailer sind zunächst einige Alpakas zu sehen, bevor sie sich in das Kampfgeschehen stürzt. Die Szenen machen den Eindruck, dass es Azucena liebt, mit ihren Feinden zu spielen, indem sie deren Angriffen spielerisch ausweicht und mit Kraft zurückschlägt.

Weitere Charaktere geleakt

Erst kürzlich sind sechs unangekündigte Charaktere aus dem Roster von „Tekken 8“ durchgesickert. Sie entstammen einem Datamining des geschlossenen Netzwerktests, wobei Raven einer der sechs Charaktere war. Unsere Meldung dazu findet ihr hier.

Vorbestellt werden kann „Tekken 8“ im PlayStation Store noch nicht. Allerdings sind Interessenten in der Lage, den Prügler dort auf die Wunschliste zu packen. Versprochen wird die Rückkehr der „am längsten andauernde Geschichte einer Videospielreihe mit modernster Grafik und starken neuen Rivalitäten“.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

„Tekken 8“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Bandai Namco ließ durchblicken, dass der Launch irgendwann vor April 2024 erfolgen wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren