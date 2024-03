PS Plus Extra und Premium: Diese Spiele fliegen im April aus den Bibliotheken

Im April werden PS Plus Extra und Premium mit neuen Inhalten gefüllt. Zeitgleich entfernt Sony einige Spiele aus den Bibliotheken. Welche Titel es in wenigen Wochen trifft, verrät unsere Liste.

Am Dienstag wurden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Zugleich flogen einige Spiele aus den Bibliotheken, nachdem die wegfallenden Games ein Monat zuvor angekündigt wurden.

Auch im bevorstehenden April trifft es einige Bestandteile der Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Eine Übersicht im PlayStation Store verrät, welche Titel Abonnenten in den kommenden Wochen beenden sollten.

PS Plus Extra und Premium – Letzte Chance für diese Spiele

Im April 2024 verabschieden sich nach jetzigem Stand insgesamt elf Games. Im Verlauf der kommenden Wochen könnte sich das eine oder andere Spiel hinzugesellen, sodass es sich bei der folgenden Liste nicht zwangsläufig um den finalen Stand handeln muss.

Unter anderem trifft es “Ghostbuster: The Video Game Remeastered”, das im kommenden Monat aus dem Klassikerkatalog fliegt. Ebenfalls müssen sich Abonnenten von “Soul Calibur 6” trennen, das ein Teil von PS Plus Extra ist. Gleiches gilt für “Everspace”.

Diese Spiele werden im April entfernt

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Bassmaster Fishing

Necromunda Underhive Wars

Chicken Police – Paint is Red

Soul Calibur 6

Fighting Ex Layer

R-Type Final 2

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX

Reel Fishing – Road Trip Adventure

Everspace

Dangerous Golf

Auf diese Spiele müsst ihr im April verzichten.

PS Plus im April 2024

Die genannten Spiele werden voraussichtlich am 16. April 2024 aus den Bibliotheken genommen. Denn an diesem Tag startet das neue PS Plus-Angebot der Stufen Extra und Premium.

Die Termine für April lassen sich wie gewohnt vorhersagen, da Neuzugänge der Essential-Stufe am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt werden. In den zwei darauffolgenden Wochen sind Extra und Premium an der Reihe.

Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential im April 2024

Ankündigung: 27. März um 17:30 Uhr

Freischaltung: 2. April um 11 Uhr

PS Plus Extra/Premium im April 2024

Ankündigung: 10. April um 17:30 Uhr

Freischaltung: 16. April gegen 11 Uhr

In der Zwischenzeit können Abonnenten die März-Neuzugänge von PS Plus Essential, Extra und Premium herunterladen. Die entsprechenden Meldungen mit weiteren Informationen sind nachfolgend verlinkt:

PS Plus hat in den drei Stufen deutlich mehr als nur Bibliotheken mit Spielen zu bieten. Unser Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium fasst alle Informationen zum Abodienst und zur Preisgestaltung zusammen.

