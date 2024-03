PS Plus Extra/Premium: Last-Minute für sieben Spiele

PS Plus Extra/Premium:

PS Plus-User der Stufen Extra und Premium haben nur noch wenige Tage Zeit, um sich mit einigen der wegfallenden Spiele zu beschäftigen. Sieben Titel trifft es in der kommenden Woche.

Sony hat in dieser Woche die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Sie werden am kommenden Dienstag freigeschaltet.

Während neue Spiele in die Bibliothek wandern, fliegen andere Games raus. Sieben Spiele trifft es am 19. März 2024. Somit bleibt nur noch wenig Zeit, eines oder mehrere der wegfallenden PS Plus-Titel durchzuspielen.

Diese PS Plus-Spiele verlassen das Abo

Bestätigt wurden die wegfallenden Spiele für Abonnenten von Extra und Premium bereits mit der Freischaltung der Februar-Neuzugänge. Damit erhielten Spieler eine Monatsfrist, die mittlerweile deutlich geschrumpft ist. Die nachfolgenden Spiele sind in wenigen Tagen nicht mehr dabei.

Civilization 6 (PS4)

“Civilization 6” ist ein Spiel, das Spieler in der Regel mehr als nur ein paar Tage beschäftigt. Laut der Webseite How Long To Beat verbrachten sie mitunter auch hunderte Stunden mit dem Titel. Im PlayStation Store sinkt der Preis im Rahmen von Sales regelmäßig auf 5,99 Euro, sodass ein Kauf nicht kostspielig ist.

Tchia (PS5, PS4)

Auch “Tchia” fällt aus der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus. Hier sind Spieler im Schnitt nach sieben Stunden durch die Hauptgeschichte hindurch. Für alle Entdeckungen können es mehr als 20 Stunden werden. Der Titel kam Anfang 2023 auf einen Metascore von 77. Im PlayStation Store sinkt der Preis regelmäßig auf 14,99 Euro.

Ghostwire: Tokyo (PS5)

Ein weiterer Titel, der kommende Woche aus der Extra-Bibliothek genommen wird, ist “Ghostwire: Tokyo”. Hier profitieren PS Plus-Abonnenten derzeit von einem reduzierten Preis. 20,99 Euro werden bis zum 27. März 2024 fällig. Spieler brauchen im Schnitt elf Stunden für die grundlegende Handlung.

Outer Wilds (PS5, PS4)

Für “Outer Wilds” sollten mehr als 16 Stunden kalkuliert werden. Aber auch der Metascore-82-Titel befindet sich derzeit im Sale und kann für 14,99 Euro gekauft werden. Regulär zahlen PSN-Kunden zehn Euro mehr.

NEO: The World Ends With You (PS4)

”NEO: The World Ends With You“ ist ebenfalls in einem laufenden Sale vertreten und kann 60 Prozent günstiger gekauft werden – falls ihr den Titel vor dem Wegfall aus der Extra-Bibliothek nicht mehr schafft. Bei einer Spielzeit von rund 40 Stunden allein für Grundhandlung, dürfte es bis Dienstag tatsächlich knapp werden.

Haven (PS5, PS4)

Rund zehn Stunden beschäftigen sich Spieler mit “Haven”, sofern sie sich nur durch das Hauptspiel bewegen und alles andere liegen lassen. Auch dieses Spiel ist aktuell im PSN-Sale und wandert für 12,49 Euro dauerhaft in die Bibliothek.

Code Vein (PS4)

“Code Vein” bindet Spieler mehr als 25 Stunden. Der 2019 veröffentlichte Bandai-Namco-Titel kam auf der PS4 auf einen Metascore von 70. Dank eines laufenden Sales sank der Preis im PSN auf bis zu 10,49 Euro. Auch hier ist der Wegfall aus der Extra-Bibliothek kein kostspieliger Verlust.

Diese Spiele werden in die Bibliothek von PS Plus Extra und Premium aufgenommen

Die PS-Plus-Neuzugänge der Stufen Extra und Premium schaltet Sony am 19. März 2024 voraussichtlich gegen 11 Uhr frei. Damit kommen Spiele wie “Resident Evil 3” und “Dragon Ball Z: Kakarot” in die Bibliotheken. Die vollständige Auflistung der Neuzugänge ist nachfolgend verlinkt:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst, der sich aus den Stufen Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Unsere Übersicht über alle Features und Preise liefert weitere Informationen.

